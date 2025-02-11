По обыкновению, в российском дипломатическом ведомстве назвали украинских солдат неонацистами

Во вторник, 11 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией.

Среди прочего, она назвала катастрофой для ВСУ ситуацию в Курской области. Слова спикера цитируют российские пропагандистские издания.

"В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", — отметила Захарова.

Напомним, Зеленский в интервью The Guardian рассказал, как будет действовать Украина, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров.

"Мы обменяем одну территорию на другую", — сказал он, но добавил, что не знает, какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен. "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет".

Стоит отметить, что в настоящий момент Украина удерживает под своим контролем примерно 420 квадратных километров Курской области РФ.

Ранее мы рассказали о том, что сейчас происходит в Курской области. На днях россияне заявили, что Силы обороны Украины якобы пошли в новое наступление.

Также "Телеграф" писал, действительно ли северокорейские солдаты скрылись из Курской области. В ССО ВСУ и ГУР МО подтвердили, что потери солдат Ким Чен Ына на Курщине действительно велики.