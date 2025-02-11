Как привлечь Трампа на свою сторону и что делать с Курской областью: новое интервью Зеленского

Владимир Зеленский дал новое интервью

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американским журналистам. В нем он затронул тему будущих переговоров, возможной сделки с РФ и заявлений Трампа.

"Телеграф" собрал главные заявления Владимира Зеленского из его нового интервью для издания The Guardian.

Обмен территорий

По словам главы государства, если состоятся переговоры с Россией, то он планирует предложить Кремлю прямой обмен территориями. Украина готова предложить часть территорий Курской области, которые находятся под контролем Киева, взамен на украинские территории.

"Мы обменяем одну территорию на другую", — сказал он, но добавил, что не знает, какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен. "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет".

Миротворцы в Украине

Владимир Зеленский заявил, что такая миссия будет иметь смысл только при ее масштабном развертывании.

"Если речь идет об идее Эммануэля (президента Франции Макрона — Ред.), если это часть [гарантий безопасности – ред.], то да, если будет 100-150 000 европейских войск, тогда да. Но даже тогда мы не были бы такого же уровня войск, как российская армия, которая противостоит нам", – сказал он.

Гарантии безопасности

"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет. Гарантии безопасности без Америки не являются реальными гарантиями безопасности", – заявил глава государства.

Редкоземельные металлы

Зеленский заявил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с "позиции силы", и сказал, что предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию и инвестиционные уступки, чтобы попытаться привлечь Трампа на свою сторону.

"Те, кто помогает нам спасать Украину, [будут иметь возможность] ее отремонтировать, вместе со своим бизнесом и украинским бизнесом. Обо всем этом мы готовы подробно говорить", — сказал он.

По словам президента, он еще в сентябре 2024 представил Трампу идею приоритетного доступа к украинским "редкоземельным металлам", и он намерен вернуться с "более подробным планом" о возможностях для американских компаний как в восстановлении послевоенной Украины, так и в добыче украинских природных ресурсов.

По словам Зеленского, Украина обладает крупнейшими запасами урана и титана в Европе, и их попадание в РФ, которая может делиться ими с КНДР, КНР или Ираном, не отвечает интересам США.

"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах. Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, для инвестирования в них. Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль", — добавил он.

О USAID

"Мы не будем жаловаться, что некоторые программы заморожены, потому что для нас самое главное – это военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен… Если у американской стороны есть возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы вполне за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации", — Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский анонсировал важный визит команды Трампа в Украину.