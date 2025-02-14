Журналист Washington Post рассекретил соглашение, которое отказался подписывать Зеленский

Предлагаемые условия, мягко говоря, не слишком выгодны Украине

В пятницу, 14 февраля, журналист Washington Post Джош Рогин со ссылкой на американских конгрессменов, присутствовавших на конференции в Мюнхене, сообщил, что США хотели получить 50 процентов всех будущих запасов ископаемых в Украине.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х. Украинский лидер отказался подписывать такой документ.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", – говорится в публикации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к залежам редкоземельных металлов стоимостью 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную военную помощь.

Ранее во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что хочет наладить поставки редкоземельных металлов из Украины в обмен на продолжение оказания помощи Киеву. Тема поставок редкоземельных металлов обсуждалась еще в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский встречался с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему "План победы".