За обеспечение мира в Украине готова взяться одна из стран ЕС: что пообещали

Макрон также подчеркнул, что нужно увеличивать расходы на оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о непреклонной поддержке Украины и готовности европейских стран взять на себя ответственность за мир в Европе. Во время второй встречи с лидерами Европейского Союза, Канады, Исландии и Норвегии французский президент подчеркнул, что защита Украины отвечает фундаментальным интересам Франции.

Также он подчеркнул важность увеличения оборонных расходов для обеспечения безопасности европейских стран. Об этом президент Франции написал на своей странице в сети X.

"Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я выступлю его гарантом", – отметил Макрон в своем сообщении.

Фото Эммануэль Макрон, Х

По словам французского лидера, европейские усилия по достижению мира будут базироваться на нескольких ключевых принципах. Во-первых, Украина всегда должна быть вовлечена в мирный процесс, а ее права должны уважаться. Во-вторых, мирное урегулирование должно быть длительным и подкрепленным надежными гарантиями безопасности. В третьих, необходимо учитывать вопросы безопасности всех европейских стран.

Макрон также подчеркнул, что нужно увеличивать расходы на оборону как на общеевропейском уровне, так и на уровне отдельных государств: "Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов и наших оборонных и безопасных возможностей для Европы и каждой из наших стран".

Французский президент пообещал, что конкретные решения по усилению оборонных возможностей будут приняты в ближайшее время: "Решения будут приняты в ближайшие дни и недели".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему идея Макрона о миротворцах НАТО в Украине не нашла поддержки. Ситуацию объяснил нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев.