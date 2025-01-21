Макрон намерен мобилизировать французскую молодежь: анонсировал новую программу

Во Франции хотят увеличить численность армии

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске проекта по поиску в стране большого количества молодых добровольцев. Это необходимо для "подержания армии" в случае, если усилятся угрозы, возникшие после начала российского вторжения в Украину.

Об этом пишет Le Monde. По словам Макрона, война в Украине в скором времени не закончится, но даже после ее окончания Франции необходимо поддерживать боеготовность, чтобы предотвратить риски повторного ее начала.

"Мир и безопасность в Европе невозможны без участия европейцев и без того, чтобы они сами выступили инициаторами переговоров", — сказал он.

Президент Франции напомнил о программе всеобщей национальной службы (SNU) и внедрения похожей программы с 2026 года для молодежи 15-17 лет. Целью является поддержка армии и создание резерва, который можно будет мобилизировать в "нужный день". По его словам, страна хочет до 2030 года увеличить армию до 210 тысяч активных военнослужащих и создать резерв в 80 тысяч человек.

"Наш американский союзник утверждает, что мы должны больше тратить на оборону в рамках НАТО, и он прав", — подытожил Макрон.

SNU — это программа всеобщей национальной службы, запущенная в 2019 году. Она направлена на развитие у молодежи 15-17 лет чувства патриотизма и гражданской ответственности. Она состоит из двух фаз — двухнедельные образовательные мероприятия вдали от дома и двухнедельные занятия полезной для общества работой. После этого молодые люди могут добровольно подписать контракт на службу в армии.

Программа столкнулась с волной критики, а ее противники указывали на ее высокую стоимость и низкую эффективность. Сторонники подчеркивали, что она укрепляет социальную сплоченность и воспитывает патриотизм.

В нынешнем виде программа может быть свернутой из-за недостатков, однако не исключено, что ей на смену придет более гибкий формат.

Стоит отметить, что во время предыдущей каденции Дональда Трампа в США, Макрон выступал за создание единой европейской армии, которая будет действовать параллельно с НАТО. Он аргументировал это тем, что Вашингтон стал слишком непредсказуемым, а потому Европе надо больше полагаться на свои силы.

Идею тогда поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, однако против выступили Польша и страны Балтии, которые опасались, что это ослабит НАТО и подорвет отношения с США. Из-за внутренних разногласий идея с мертвой точки так и не сдвинулась, но это привело к углублению отношений между ЕС и НАТО.

Также "Телеграф" ранее писал, что Newsweek поделился прогнозами по Украине. Как утверждается, после инаугурации Трамп будет оказывать давление на Киев и Москву с целью поиска компромисса.