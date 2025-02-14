"Каждый должен сыграть свою роль": Макрон сказал, кто может договориться о мире в Украине

Он назвал возвращение Трампа в кресло главы Белого дома "электрошоком"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только глава Украины Владимир Зеленский может вести переговоры с Россией о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп создал для этого условия.

Об этом Макрон сказал в разговоре с изданием Financial Times. Глава Франции отметил, что Трамп создал "окно возможностей" для прекращения войны РФ против Украины путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

По словам Макрона, теперь Зеленский должен обсуждать территориальные вопросы и суверенитет. Французский лидер подчеркнул, что "мир, являющийся капитуляцией, будет "плохой новостью для всех", в том числе и для США.

В то же время основной вопрос сейчас состоит в том, действительно ли глава России Владимир Путин "устойчиво и на самом деле хочет согласиться на прекращение огня на этой основе". После этого, по словам Макрона, Украина должна вести переговоры с РФ.

Он назвал возвращение Трампа в кресло главы Белого дома "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить свое будущее и будущее Украины. Макрон подчеркнул, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы действовать даже без участия США.

"Мы также должны развить полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу", — отметил президент Франции.

Как сообщал "Телеграф", ранее Макрон заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Он призвал европейские страны увеличивать производство оружия.