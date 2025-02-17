Автоматическое вступление: Украину могут взять в НАТО, но есть неприятный нюанс

Вопрос об "автоматическом вступлении Украины в НАТО" станет одним из ключевых во время саммита лидеров стран ЕС в Париже.

Страны Европейского Союза рассматривают опцию автоматического предоставления Украине членства в НАТО. Однако есть неприятный для Украины момент: эту опцию предлагается применить исключительно в случае, если российский режим нарушит потенциальное перемирие после прекращения боевых действий.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники среди дипломатов. Предполагается, что это предложение получит поддержку ряда европейских лидеров.

В частности, его поддержал президент Финляндии Александр Стубб. Он публично одобрил эту инициативу, добавив, что Россия должна избавить себя от "иллюзий" относительно распределения сфер влияния и подчеркнул, что переговоры о мире должны гарантировать Украине независимость и территориальную целостность.

Вопрос об "автоматическом вступлении Украины в НАТО" станет одним из ключевых во время срочного саммита лидеров стран ЕС в Париже 17 февраля, который собирает президент Франции Эммануэль Макрон. На встрече также рассмотрят вопросы укрепления обороноспособности Европы, возможные гарантии безопасности для Киева и выработают общую стратегию по Украине на фоне опасений, что США и Россия попытаются решить судьбу Киева через главу украинского правительства и европейцев.

В частности, в саммите примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск, представители Италии, Дании, НАТО и Еврокомиссии, а также – британский премьер Кир Стармер. Последний 16 февраля первым среди всех союзников публично заявил о готовности отправить в Украину войска в качестве миротворческих сил.

При этом первым идею "автоматического вступления Украины в НАТО" предложил американский сенатор Линдси Грэм. Он выразил уверенность, что если у Украины будет подобная перспектива, то нападение России не повторится. По его мнению, Украину нужно брать в НАТО обязательно, но если это сейчас невозможно, то следует гарантировать вступление в случае нападения.