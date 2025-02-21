"Це закінчилося": Макрон звернувся до європейських країн із закликом та згадав США

Європа повинна стати менш залежною від США в плані оборони, а для цього доведеться багато працювати

Європа зараз, як ніколи, потребує стратегічних рішень для оборони Європи. Потрібно запровадити спільне фінансування країнами Європи оборонних потреб, що дозволить збільшити виробництво та закупівлі озброєння, а також створити власний великий оборонний план.

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France24 із посиланням на його заяву. Макрон зазначив, що країни Європи повинні "стратегічно пробудитися" та ухвалити важливі рішення щодо оборони найближчими тижнями.

За його словами, європейське "стратегічне пробудження" повинно привести країни Європи до ідеї розробити власний великий оборонний план та суттєво інвестувати у європейську оборонну промисловість. Сам президент Франції підтримує ідею запровадити спільне фінансування на оборонні потреби: кожна країна зробить внесок, щоб "купувати та виробляти більше".

Об'єднана європейська армія може стати дуже важким тягарем для ЄС та інших країн Європи, проте можливо створити інші можливості для оборони, щоб стати менш залежними від Сполучених Штатів. А для цього доведеться підвищити витрати на оборону, в тому числі Франції, додав Макрон.

"Всі країни, які розташовані на передовій, витрачають 4 або 5% свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми витрачаємо на рівні 2 відсотків. Ми мали такі цифри у 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося", – резюмував він.

Зазначимо, раніше Макрон заявив про непохитну підтримку України та готовність європейських країн взяти на себе відповідальність за мир у Європі. Під час другої зустрічі з лідерами Європейського Союзу, Канади, Ісландії та Норвегії французький президент наголосив, що захист України відповідає фундаментальним інтересам Франції.

Також посли Європейського Союзу планують обговорити в Брюсселі надання Україні додаткової та термінової військової допомоги. Зокрема в рамках пакета допомоги планується поставка неназваної кількості артилерійських боєприпасів та передача додаткових систем протиповітряної оборони.