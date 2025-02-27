Фаворитка Путина внезапно заговорила о полезных ископаемых на фоне потенциальной сделки Зеленского и Трампа

Юная фигуристка даже провела лекцию на эту тему

Известная российская фигуристка Камила Валиева провела лекцию о добыче и переработке полезных ископаемых. Спортсменка, которая находится под покровительством главы Кремля Владимира Путина, сообщила об этом аккурат перед встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Ожидается, что лидеры двух стран 28 февраля подпишут сделку о редкоземельных ископаемых.

Соответствующий пост Валиева опубликовала на своем telegram-канале. Пользователи отметили, что фигуристка работает на Кремль и такими темпами легко может оказаться в Госдуме РФ в ближайшее время.

"Ни для кого не секрет, что полезные ископаемые — это основа современной цивилизации. Без них не было бы ни домов, ни машин, ни смартфонов. А добыча и переработка этих ресурсов — это не только важный экономический процесс, но и увлекательное путешествие в мир науки и технологий.

Ведь практически всё, что нас окружает, сделано из материалов, полученных из недр земли: металлы, стекло, пластик, нефть. Без добычи и переработки невозможны строительство, энергетика, медицина и даже космические исследования. Это настоящий двигатель прогресса!" — написала Валиева.

В сети раскритиковали Валиеву за работу на власть. Один из пользователей даже назвал ее конъюнктурщицей. Кроме того, в сети считают, что Камиле рано давать лекции, причем не темы, в которых она некомпетентна.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.