Будет сильное давление, надо держаться: конгрессмен предупредил Украину про опасные полгода

Сейчас мир видит либо середину, либо действительно начало завершения этой войны – скорее первое

Скорее всего, в течение следующих трех-шести месяцев на Украину будет оказывать большое давление со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа. Задача Киева выстоять и не поддаться этому давлению.

Об этом сказал конгрессмен от Демократической партии США Евгений Виндман в комментарии "Голосу Америки". Виндман объяснил, что администрация США сейчас "немного растеряна", и считает, что нужно давить на Украину, а не на Россию.

"Эта администрация немного растеряна, они немного разобщены. Им понадобится от трех до шести месяцев, чтобы понять, что Россия несерьезно относится к мирным переговорам. Что давление на Украину – это не способ сесть за стол переговоров. Вместо этого надо давить на Россию. Но это займет время. И в этот период, следующие три-шесть месяцев, я думаю, будет большое давление на Украину. Украина должна оставаться сильной и устойчивой, и я знаю, что ей это по силам", – сказал он.

Читайте также:

Виндман добавил, что сейчас мир видит либо середину, либо действительно начало завершения этой войны. Но конгрессмен отметил, что не стоит выстраивать иллюзий по поводу быстрого завершения боевых действий. Возможно, тем или иным способом война прекратится в течение следующих нескольких лет.

"Чем закончится эта война, пока неизвестно. Я уверен в украинском народе, в американских и западных ценностях, что мы все еще можем выстоять. Но впереди темный и трудный путь", — резюмировал он.

Отметим, что даже президент Трамп уже признал, что США делают все для того, чтобы как можно скорее прекратить войну в Украине – но, похоже, война российского режима против украинского народа либо все же прекратится, либо затянется на неопределенное время.