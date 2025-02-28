Буде сильний тиск, треба триматися: конгресмен попередив Україну про небезпечні пів року

Зараз світ бачить або середину, або дійсно початок завершення цієї війни – скоріше перше

Скоріше за все, протягом наступних трьох-шести місяців на Україну буде чинитися великий тиск з боку адміністрації нового президента США Дональда Трампа. Завдання Києва вистояти та не піддатися цьому тиску.

Про це сказав конгресмен від Демократичної партії США Євген Віндман в коментарі "Голосу Америки". Віндман пояснив, що адміністрація США зараз "трохи розгублена", та вважає, що треба тиснути на Україну, а не на Росію.

"Ця адміністрація трохи розгублена, вони трохи роз’єднані. Їм знадобиться від трьох до шести місяців, щоб зрозуміти, що Росія несерйозно ставиться до мирних переговорів. Що тиск на Україну – це не спосіб сісти за стіл переговорів. Натомість треба тиснути на Росію. Але це займе час. І в цей період, наступні три-шість місяців, я думаю, буде великий тиск на Україну. Україна має залишатися сильною та стійкою, і я знаю, що їй це під силу", – сказав він.

Віндман додав, що зараз світ бачить або середину, або дійсно початок завершення цієї війни. Але конгресмен зазначив, що не варто вибудовувати ілюзій щодо швидкого завершення бойових дій. Можливо, в той або інший спосіб війна припиниться протягом наступних кількох років.

"Чим закінчиться ця війна, досі невідомо. Я впевнений в українському народі, в американських і західних цінностях, що ми все ще можемо вистояти. Але попереду темний і важкий шлях", – резюмував він.

Зазначимо, що навіть президент Трамп вже визнав, що США роблять все для того, щоб якнайскоріше припинити війну в Україні – та схоже, що війна російського режиму проти українського народу або все ж таки припиниться, або затягнеться на невизначений час.