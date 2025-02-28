"Или отставка или..." Сенатор Грэм резко прокомментировал спор Зеленского и Трампа

Сенатор считает, что происшедшее в Овальном кабинете было неуважительным

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее известный своей поддержкой Украины, после встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским прокомментировал это событие и дал последнему совет.

Соответствующий видеоролик опубликован на Youtube-канале The National Desk. Сенатор усомнился в том, сможет ли Вашингтон заключить сделку с нынешним президентом Украины.

"То что я видел в Овальном кабинете было неуважительно, и я не знаю, сможем ли мы когда-либо снова вести дела с Зеленским", – сказал он.

По его словам, то как президент Украины противостоял Дональду Трампу, "было просто запредельным", и теперь Грэм не уверен, сможет ли Зеленский заключить сделку с Соединенными Штатами после того, что произошло.

"Зеленский сделал почти невозможным "продать" американскому народу, что он является хорошей инвестицией", – заявил сенатор.

Он также утверждает, что украинскому лидеру нужно измениться или уйти в отставку и отправить в США кого-то, с кем Белый дом мог бы вести дела.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа, во время которой между ними произошла ссора. Журналисты транслировали их спор на весь мир.