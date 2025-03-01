Глубокая ненависть к Зеленскому: обозреватель The Atlantic объяснил, что на самом деле произошло в Белом доме

Администрация Трампа не руководствуется интересами США, Трамп и Вэнс руководствуются личной ненавистью к Зеленскому

В том, что произошло в Белом доме 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, есть положительный аспект. Во время ссоры весь мир наконец-то увидел настоящее лицо Трампа – что действительно стоит за "фальшивым публичным дружелюбием" американского президента. Это глубокая ненависть к Зеленскому.

Об этом написал обозреватель авторитетного журнала The Atlantic Дэвид Фрум. Он отметил, что хорошо, что этот скандал произошел публично – было бы хуже, если бы на Зеленского пытались так давить за закрытыми дверями.

"Трамп и Вэнс показали американцам и союзникам Америки свою приверженность России и свою неприязнь к Украине в целом и к ее президенту в частности. Правда неприятная, но надо смотреть ей в глаза", — отметил он.

Фрум подчеркнул, что инцидент в Овальном кабинете показал – нет, администрация Трампа не руководствуется интересами США, даже ложными. Трамп и Вэнс руководствуются личной ненавистью к Зеленскому и готовы принести любые интересы США в жертву этому чувству.

"И президент, и вице-президент показали возглавляемой США системе альянсов то, что ей необходимо было срочно знать: систему национальной безопасности Запада возглавляют два человека, которым нельзя доверять защиту союзников Америки, и которые глубоко сочувствуют самому агрессивному диктатору мира", — добавил Фрум.

По мнению обозревателя, союзникам США срочно нужно выработать "план Б", чтобы обеспечить коллективную безопасность для себя. Администрация США, предпочитающая диктатора, не может быть гарантом безопасности любого государства. Во время первой каденции Трампа в его администрации было много адекватных чиновников, в Конгрессе существовала демократическая оппозиция, удерживавшая его от "величайших безумий". Но на этот раз Трамп имеет полностью контролируемый Конгресс и администрацию, полную собственных назначенцев.

"Партия, которая поддерживает Трампа, сегодня обнажила свое лицо миру в Овальном кабинете. Никто, кто видел это лицо, никогда не забудет это гротескное зрелище", — резюмировал Фрум.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но в ходе встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.