У России еще много сценариев: в ЦПД рассказали, что планирует Кремль в Европе до 2045 года

Самостоятельно реализовать военные планы Россия не способна

Российский режим, кроме сценария войны в Балтии и попытки аннексировать три балтийских страны через четыре или шесть лет, имеет и другие сценарии. Он может продолжать войну в Украине, пытаться дефрагментировать Европу и так далее: говорить о мире, пока в России у власти стоят Путин и его клика, не стоит.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что, несмотря на все угрозы, самостоятельно реализовать военные планы Россия не способна.

"Она способна его реализовать исключительно в формировании военного, полноценного альянса Россия-КНДР-Иран, использование прокси КНДР, военных в российской военной форме, и иранских прокси для войны в Европе. И, опять же, через условно-молчаливое согласие Китая, который не будет перекрывать поставки некоторых компонентов и, опять же, покупку ресурсов, энергетических ресурсов в России. Это один сценарий", – сказал он.

Другим сценарием, по мнению Коваленко, является продолжение войны в Украине, вытягивание всех возможных ресурсов из Европы и параллельно с этим – формирование альянсов с США и Китаем, выход из санкций США, курс на дефрагментацию Евросоюза руками "орбанов", "фицо" и других евроскептиков. Россия, таким образом, попытается сделать восточную Европу своей зоной влияния. Наконец еще один сценарий – Россия не выходит из-под санкций, но временно прекращает войну в Украине, лет на пять, исправляет свои ошибки, накапливает силы, ведет информационную и диверсионную деятельность в Украине и Европе, а затем начинает новую войну.

Ранее "Телеграф" писал о том, что договоренности между США, Россией и Украиной о безопасном судоходстве в Черном море и ограничении ударов по энергетической инфраструктуре вызвали волну критики среди украинских политиков, экспертов и общественных деятелей. Большинство из них считают, что соглашение одностороннее, а уступки сделала только Украина.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что США достигли важных договоренностей с Украиной и Россией. В частности, речь идет о согласии с обеими сторонами об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и запрете использования коммерческих судов для военных целей.