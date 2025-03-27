Росія має ще багато сценаріїв: в ЦПД розповіли, що планує Кремль у Європі до 2045 року

Самостійно реалізувати військові плани Росія не здатна

Російський режим, окрім сценарію війни в Балтії та спроби анексувати три балтійські країни через чотири або шість років, має й інші сценарії. Він може продовжувати війну в Україні, намагатися дефрагментувати Європу й так далі: говорити про мир, поки в Росії при владі є Путін та його кліка, не варто.

Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що попри усі погрози, самостійно реалізувати військові плани Росія не здатна.

"Вона здатна його реалізувати виключно у формуванні військового, повноцінного альянсу Росія-КНДР-Іран, використання проксі КНДР, військових у російській військовій формі, та іранських проксі для війни в Європі. І, знову ж таки, через умовно-мовчазну згоду Китаю, який не перекриватиме постачання деяких компонентів і, знову ж таки, купівлю ресурсів, енергетичних ресурсів у Росії. Це один сценарій", – сказав він.

Іншим сценарієм, на думку Коваленка, є продовження війни в Україні, витягування усіх можливих ресурсів з Європи та паралельно із цим – формування альянсів з США та Китаєм, вихід з-під санкцій США, курс на дефрагментацію Євросоюзу руками "орбанів", "фіцо" та інших євроскептиків. Росія, таким чином, спробує зробити східну Європу своєю зоною впливу. Нарешті, ще один сценарій – Росія не виходить з-під санкцій, але тимчасово припиняє війну в Україні, років на п'ять, виправляє свої помилки, накопичує сили, веде інформаційну та диверсійну діяльність в Україні та Європі, а потім починає нову війну.

Раніше "Телеграф" писав про те, що домовленості між США, Росією та Україною про безпечне судноплавство в Чорному морі та обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі викликали хвилю критики серед українських політиків, експертів і громадських діячів. Більшість з них вважають, що угода одностороння, а поступки зробила лише Україна.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що США досягли важливих домовленостей з Україною та Росією. Зокрема, йдеться про згоду з обома сторонами про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та заборону використання комерційних суден для військових цілей.