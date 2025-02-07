Укр

Хочет восстановить Российскую империю. Когда Путин снова нападет на Украину

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото ТАСС

Диктатор не откажется от намерения стереть Украину с карты, говорит британский генерал.

Президент Владимир Путин не настроен на компромисс с Киевом и может напасть на Украину уже в ближайшие годы после установления перемирия. Поэтому, чтобы не прекратить существование как независимое государство, нам нужно продолжать борьбу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф. Он объяснил, к чему нужно готовиться Украине.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Заморозка войны может не сработать, а остановить Путина можно при одном условии, – британский генерал".

По мнению военного эксперта, должно быть четкое понимание: если Путину дадут шанс, он никогда не откажется от своего намерения стереть Украину с карты как суверенное государство.

— Он никогда не откажется от стремления восстановить Российскую империю. А это представляет угрозу не только для Украины, но и всей Европы. Как известно, в состав бывшего Советского Союза входили три балтийских страны, которые сейчас являются членами НАТО, — напомнил генерал.

Поэтому Европе следует готовиться к длительному периоду нестабильности и угрозы со стороны России.

— Если Путин получит то, чего он хочет (а я не вижу никаких признаков готовности к компромиссу), последствия будут катастрофическими. Это позволит России восстановить свои силы, перевооружиться, провести ротацию армии. И через два-три года она снова нападет на Украину, и война продолжится, — добавил Ричард Ширрефф.

Он поделился ощущением, что украинцы не прекратят борьбу.

— Все мои украинские друзья понимают, что если Украина остановится, она просто перестанет существовать как независимое государство. Вы будете воевать с нашей поддержкой или без нее. А если без нее — придется мобилизовать все внутренние ресурсы, — говорит британский генерал.

Он добавил, что следует искать основания для оптимизма в новом президенте США Дональде Трампе, который захочет избежать масштабного унижения Америки, если бросит Украину на произвол судьбы.

Напомним, ранее Ричард Ширрефф дал "Телеграфу" прогноз по войне в Украине на ближайшие месяцы.

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#Нападение #Ричард Ширрефф #Перемирие