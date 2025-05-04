Путин прикроется Си: после ответа Зеленского в Кремле поспешили сделать анонс на 9 мая

Китайский лидер примет участие в торжествах на 9 мая

Владимир Путин, получив отказ от Украины на "куцое" перемирие, которое нужно было ему для парада на 9 мая, поспешил подтвердить, что к нему с визитом приедет лидер Китая Си Цзиньпин. Он пробудет в столице России несколько дней. Хотя в Киеве безопасность иностранным лидерам не гарантируют.

О визите лидера КНР сообщили в пресс-службе Кремля. По её данным, официальный визит Си Цзиньпина продлится с 7 по 10 мая.

Также уже подтверждено, что китайский лидер примет участие в торжествах на 9 мая. Помимо этого, в ходе визита запланированы переговоры, на которых будут обсуждаться укрепление стратегического сотрудничества и партнёрства между Россией и Китаем.

"По итогам встреч ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, включая межправительственные и межведомственные документы, направленные на дальнейшее развитие отношений между странами", — передают росСМИ.

Что этому предшествовало

28 апреля Владимир Путин объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 утра 7 мая до полуночи 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением. Он подчеркнул, что Россия в который раз использует идею перемирия исключительно для собственных политических манипуляций, стремясь при этом сохранить "тишину для парада", а не реальный мир.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с РФ, но настаивает на 30-дневном прекращении огня.

У Путина проигнорировали предложение Украины.

3 мая Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия". Он отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада.

"Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней", — добавил Зеленский.

После слов Зеленского, что Украина не может обеспечить безопасность мировым лидерам на 9 мая в Москве, некоторые гости Путина начали "болеть". Так, росСМИ пишут, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо "заболели" и не смогут приехать в Россию.

Ранее мы писали о том, что в России ответили, когда "согласятся" на предложение Зеленского о перемирии.