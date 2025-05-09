"Позорище": Путина пристыдили за украденное меню для гостей Кремля 9 мая

На стол в Кремле поставили сомнительные "деликатесы" и вино из оккупированного Крыма

Российский правитель Владимир Путин устроил в Кремле торжественное мероприятие в честь так называемого "Дня победы", который российский режим празднует 9 мая. Однако "празднование", во-первых, прошло 8 мая, что было вопреки российской идеологии, согласно которой "победа" была 9 мая, а во-вторых, на Путина и мероприятие рухнула волна хейта от россиян – из-за меню на праздничном столе.

В частности, меню "праздничного стола" Путина и его поклонников опубликовали российские пропагандистские каналы. Внимание комментаторов привлекли, прежде всего, две позиции – это борщ и медальоны из оленины. Возмущение россиян не имело предела – в частности, Путина назвали "позорищем" и поинтересовались, из каких именно оленей изготовили "медальоны".

Раздалась и характерная для россиян пренебрежительная расистская шутка: один из комментаторов предположил, что все "союзные" лидеры африканских стран прилетели в Россию, чтобы вкусно поесть за счет Путина. Досталось также непосредственно российским властям – в комментариях напомнили, что пока жители Кремля жрут медальоны, рядовые россияне вынуждены покупать картофель по 100 рублей за килограмм.

"Позорище, вместо русских щи в Москве подают украинский борщ. Не только на поле боя, но и в столовой тоже, Россия находится под Украиной…", — написал один из очень взбешенных россиян-комментаторов.

Отметим, что меню для Путина и его друзей было сделано с претензией на "дорого-богато", но получилось, как обычно у россиян, через одно место. Так, меню, скорее всего, планировалось составлять в "русском стиле", однако каким-то чудом туда попали украинский борщ, который Россия пытается присвоить, и медальоны из оленя, которые к российской кухне никакого отношения не имеют. Дальше повара, похоже, решили поэкспериментировать и накормить Кремль сомнительными "деликатесами" – например, салатом с крабом и клубникой.

Из российской морошки не придумали сделать ничего лучше, чем азиатский шербет – что в итоге получилось, лучше не представлять. А вдобавок к этим "творениям" кулинарии в меню оказалось вино, украденное из временно оккупированного Крыма в 2022 году. Как известно, россияне полностью разрушили крымское виноделие, поэтому крымские вина "российского" производства сейчас имеют очень плохой вкус. Скорее всего, гадость к кремлевскому столу подали ради того, чтобы россияне в очередной раз смогли гордо ткнуть в нос "союзникам" надпись "Крым, Россия".

Отметим, что руководитель коммунистического Китая Си Цзиньпин, похоже, окончательно встал на сторону Кремля и российского режима. Во время визита в Москву 8 мая он публично заявил о поддержке России во всем, назвал российского правителя Владимира Путина своим союзником в деле строительства "нового мирового порядка" и подтвердил, что Китай поддерживает позицию РФ касательно войны в Украине.