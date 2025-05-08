Завидуют или боятся? Китай и Россия раскритиковали одно из главных желаний Трампа

Эту разработку объявили приоритетной для США

Москва и Пекин выступили с критикой в адрес планов президента США Дональда Трампа по созданию глобальной системы противоракетной обороны "Золотой купол". В совместном заявлении, обнародованном по итогам двусторонних переговоров, Россия и Китай назвали эти намерения "глубоко дестабилизирующими".

Об этом передают российские СМИ. Как пишут они, желание Трампа свидетельствует об окончательном отказе США признавать взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями – принцип, который, по их словам, является ключевым для поддержания глобальной стратегической стабильности.

Речь идет о масштабной программе, предложенной президентом Дональдом Трампом, которая предусматривает создание новейших средств защиты от ракетных угроз, включая компоненты в космосе.

Отдельное беспокойство у Кремля и Пекина вызывает предусмотренное в проекте значительное усиление военных возможностей США в космосе, в частности создание и развертывание орбитальных перехватчиков. В заявлении подчеркивается, что это превращает космос в "арену вооруженного противостояния". Также Россия и Китай осудили деятельность оборонного партнерства AУКУС (США, Великобритания, Австралия), что, по их словам, нарушает обязательство Договора о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана. В документе говорится и о "гегемонистских" попытках Запада давить на страны с независимой внешней политикой, манипулировать международным правом и извращать историческую правду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время официального визита в Москву, стартовавшего 7 мая 2025 года, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сосредоточили внимание на вопросе реализации газопровода "Сила Сибири-2". Стороны возобновили переговоры о проекте, длительное время находившемся в стагнации из-за разногласий во взглядах на его стоимость, маршрут и сроки строительства.