Эрдоган несет риски для Украины на переговорах: эксперт назвала основные угрозы

Публичная поддержка Украины не всегда совпадает с закулисной тактикой Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган не в первый раз выступает своеобразным миротворцем между Украиной и Россией и может иметь свои мотивы в содействии урегулированию войны. В частности, следует учитывать, что публичная поддержка Украины может не совпадать с действиями Турции за закрытыми дверями, ведь страна может продвигать выгодные России компромиссы.

Такое мнение "Телеграфу" высказала Елена Пшеничная, программная менеджер Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group. Она также наметила потенциальные выгоды для Турции от такого посредничества.

— Эрдоган — миротворец, для Украины это хорошо или плохо, в чью сторону он будет проявлять симпатии?

— На самом деле, мы можем констатировать, что Эрдоган как посредник — это с одной стороны возможность, с другой — риски для Украины. Потому что, во-первых, опыт посредничества между Россией и Украиной у него еще с 2022 года.

Таким образом, переговоры в Стамбуле могут оживить дипломатический трек, дать шанс на хотя бы частичную деэскалацию, а также укрепить позиции Украины как государства, готового к конструктивному диалогу при сохранении принципиальных позиций.

Преимущество Турции в том, что Анкара остается одной из немногих стран, которая имеет прямой контакт с Путиным и сохраняет публичную поддержку территориальной целостности Украины.

Встреча Эрдогана и Путина 3 июля 2024 г. в Казахстане

Но риск заключается в том, что внешняя политика президента Турции – это пример прагматичного, часто ситуативного баланса между геополитическими центрами силы и поддержка Украины публично не всегда совпадает с закулисной тактикой Турции, поэтому Анкара может продвигать компромиссы в пользу Москвы.

Зеленский и Эрдоган во время встречи в Турции 18 февраля 2025

Турецкий лидер может использовать эту площадку для укрепления своего международного имиджа, усиления позиций в переговорах с НАТО, ЕС или США или для отвлечения внимания от внутриполитических проблем.

Поэтому главная задача украинской дипломатии – не потерять субъектность и не позволить реализовать чужой сценарий под видом "мирного плана".

— Что именно выиграет Эрдоган от этих переговоров?

— Для президента Турции переговоры между Зеленским и Путиным в Стамбуле имеют геополитическую и внутриполитическую инвестицию с высокой прибылью.

Елена Пшеничная, программная менеджер Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group

Во-первых, международный имидж и региональное лидерство. Проведение мирных переговоров на территории Турции позволяет Эрдогану продемонстрировать, что он способен не просто балансировать между Россией и Западом, но и быть ключевым арбитром в важном военном конфликте. Это, конечно, усиливает позиции Турции в НАТО, позволяет требовать преференции Брюсселя и Вашингтона, а также формирует образ "незаменимого" лидера в мире.

Во-вторых, внутриполитические дивиденды. Учитывая экономический кризис в Турции – рост инфляции, безработица, падение лиры – Эрдоган может использовать внешнеполитическую активность как инструмент для мобилизации электората и укрепления авторитета. Роль миротворца и посредника позволяет ему переключить внимание общества с социально-экономических проблем на "миротворческую миссию" Турции.

В-третьих, фактор Трампа. То, что именно Дональд Трамп предложил Стамбул в качестве площадки для переговоров, придает Эрдогану дополнительную легитимность и усиливает его позиции в отношениях с Вашингтоном. Это может дать ему пространство для геополитического торга — как санкционного режима или политики в Сирии.

Таким образом, переговорные процессы и внешнеполитическая деятельность Турции по российской войне против Украины это рычаг большой политической игры, где Эрдоган будет собирать дипломатические, экономические и репутационные дивиденды одновременно.

Ранее "Телеграф" писал, что Турция вызвалась мониторить режим прекращения огня в Украине, который президент Владимир Зеленский предлагал ввести с 12 мая.