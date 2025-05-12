Встретятся ли Путин и Зеленский в Турции? Искусственный интеллект оценил вероятность

ИИ считает, что встреча лидеров в Турции будет скорее имитацией, чем шаг к завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину лично встретиться в Турции на переговорах. Однако реалистичность этой встречи и ее потенциальные результаты остаются загадкой из-за целого ряда факторов.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, насколько реальны шансы на встречу Путина и Зеленского, о чем конкретно они могли бы говорить и какой итог этой беседы кажется самым реалистичным. Важно отметить, что сценарий в итоге может оказаться совершенно другим, ведь в этом материале представлена лишь версия ИИ.

Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Он был создан по его инициативе в ответ на распространение чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

Позиция Путина и Зеленского

ИИ отмечает, что Путин уже неоднократно предлагал переговоры, однако это чаще воспринимают как попытки не накалять ситуацию и избежать давления. К примеру, его заявление о переговорах без предварительных условий противоречит предварительным требованиям России, в которых речь шла об ограничении украинской армии и отказ от сотрудничества с Западом.

Россия отвергла идею 30-дневного перемирия с 12 мая, подрывающую доверие к ее намерениям. Предыдущие перемирия (например, на Пасху или 9 мая) сопровождались обстрелами, что снижает вероятность серьезности нового предложения.

Турция, вероятно, не была заранее проинформирована о предложении Путина, что добавляет неопределенности в организации встречи.

Тем временем украинский лидер демонстрирует готовность к переговорам, заявив, что будет ждать Путина в Турции "лично" и рассчитывает на прекращение огня с 12 мая. Его согласие приехать в Турцию даже в том случае, если Россия не прекратит огонь, говорит о стремлении показать инициативу и избежать обвинений в саботаже мирного процесса.

Учитывая прошлый опыт переговоров с Россией в Украине есть скептицизм насчет того, состояться ли они сейчас вообще. Зеленский отмечает полное прекращение огня как основу для дипломатии, контрастирующей с риторикой Кремля.

Вызовы безопасности

Организация этой встречи является сложной, в том числе, из-за рисков безопасности и потребности в согласовании формата. Отсутствие четкой информации о составе делегаций и темах переговоров снижает вероятность быстрой реализации.

На протяжении всей полномасштабной войны Путин избегал прямых переговоров с Зеленским, что может указывать на его нежелание брать на себя личные обязательства.

Какова вероятность встречи

Искусственный интеллект на основе вышеперечисленных факторов считает, что вероятность встречи 15 мая является низкой (около 20–30%), так как такое предложение Путина выглядит как маневр во избежание давления по прекращению огня, а логистические и политические препятствия остаются значительными.

Владимир Зеленский со своей стороны показывает готовность сохранить дипломатическую инициативу. Однако без реальных шагов со стороны России встреча может не состояться.

Чем может завершиться встреча, если она состоится

Grok определил четыре возможных сценария событий, если все же встреча Путина и Зеленского состоится 15 мая. Результаты будут зависеть от формата, целей стороны и уровня международного посредничества.

1. Имитация переговоров (вероятнейший сценарий, ~50%)

Переговоры могут быть чистой формальностью, без реального прогресса, например, как в Минске и Стамбуле в 2022 году. РФ может использовать эту встречу в своих целях — для пропаганды, обвиняя Украину в якобы "нежелании мира".

Результат: декларативные заявления без конкретных соглашений, продление боевых действий, возможно усиление санкций против РФ за отказ от прекращения огня.

2. Временное прекращение огня (вероятность ~30%)

При содействии Турции и давлении США обе стороны могут договориться о краткосрочном перемирии (к примеру, на 30 дней), чтобы создать условия для дальнейших переговоров. При этом, предыдущий опыт показывает, что Россия не следует таким соглашениям.

Результат: временное снижение интенсивности боевых действий, но без гарантий устойчивого мира. Украина может использовать паузу для укрепления позиции.

3. Ультиматум или провал (вероятность ~15%)

РФ может выдвинуть неприемлемые условия (к примеру, признание оккупированных территорий или ограничение армии), и это приведет к срыву переговоров. Вероятно, Зеленский откажется от выполнения таких требований, как это и было ранее.

Результат: эскалация обвинений, возможное обострение на фронте, давление Трампа на Украину через "саботаж".

4. Прорыв к мирному соглашению (вероятность ~5%):

Это самый маловероятный сценарий из всех представленных. При нем стороны достигают компромисса, например, обмена пленными, гуманитарных коридоров или частичного прекращения огня с четкими гарантиями. Для этого будут необходимы значительные уступки. ИИ отмечает, что пока ни одна из сторон на них не готова.

Результат: начало долгосрочного переговорного процесса, но с высоким риском срыва из-за недоверия.

Также Grok пишет, что на результат переговоров при личной встрече могут повлиять сразу несколько факторов:

Позиция США. Дональд Трамп может оказывать давление на украинского президента, чтобы тот согласился на уступки, но в то же время его команда настаивает на прекращении огня как предпосылке.

Реакция России. Если глава Кремля будет избегать непосредственного участия, отправляя делегацию, это снизит значимость встречи.

Внутренняя ситуация в Украине. Скептицизм общества и политических элит может ограничить маневр Зеленского в отношении компромиссов.

Роль Турции. Эрдоган может предпринять попытку усилить свое влияние, но без четкой поддержки Запада его посредничество будет ограничено.

Вывод

Личная встреча Путина и Зеленского в Турции 15 мая текущего года маловероятна по целому ряду факторов: недоверие, тактические маневры Кремля, логистические сложности.

Если же встреча все же состоится, наиболее вероятным результатом будет имитация переговоров без реального прогресса. Но в то же время нельзя исключать временное прекращение огня под давлением международных партнеров.

ИИ отмечает, что любой вариант развития событий будет зависеть от готовности сторон к компромиссам, которая пока не видна, и от эффективности посредничества Турции и США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе своего выступления ночью 11 мая, которое российские СМИ успели анонсировать как "сенсационное", Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без всякий предварительных условий. Таким образом он буквально отверг предложение Украины на прекращения огня с 12 мая на 30 дней.

Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам и заявил, что Украина готова встречаться в Турции, но при условии, что Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переговоры необходимо провести хотя бы для того, чтобы понять, возможно ли соглашение в принципе.

Далее украинский президент сделал заявление, что готов встретиться с Путиным лично в Турции. Это можно считать довольно хитрым шагом, поскольку всем известно, как Путин боится появляться на публике, тем более, в другой стране рядом с лидером враждующего государства.

К слову, "Телеграф" решил поинтересоваться мнением читателей и узнать, что они думают о вероятности того, что Путин таки явится на личную встречу с Зеленским.