"Мы не хотим разжигать Третью мировую": Макрон четко объяснил позицию Европы

Европа не хочет, чтобы в итоге она сумела "спровоцировать Третью мировую войну" с Россией

Европа хочет сдержать агрессию России, но вместе с тем Европа не хочет допустить, чтобы началась Третья мировая война. Именно поэтому европейские страны будут действовать против России так, чтобы не спровоцировать новую мировую бойню.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1. По его словам, сейчас российская армия несет большую угрозу не только Украине и не остановится сама по себе.

"Страны ЕС делают максимум возможного, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина", – сказал он.

Макрон добавил, что он и другие европейские лидеры сейчас делают "максимум возможного", чтобы завершить войну в Украине и не вознаградить Путина за начало агрессии. Но при этом Европа не хочет, чтобы она в итоге сумела "спровоцировать Третью мировую войну" с Россией.

"Мы не хотим разжигать Третью мировую войну. Задача для европейцев — не быть на линии фронта на границе между Россией и Украиной", — резюмировал французский президент.

До этого Макрон отметил, что в ближайшие дни против России будут применены новые санкции, если Кремль не согласится на 30-дневное перемирие. При этом нужно что-то решать с российскими активами, поскольку конфисковать их невозможно, а из-за распада санкционного режима, например из-за саботажа со стороны Венгрии, Кремль может эти активы вполне законно вернуть себе.