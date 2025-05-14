Макрон назвал условие введения санкций против России и посетовал на проблему с российскими активами

Также французский президент очень скептически оценил возможность Украины военным путем вернуть все оккупированные территории.

В ближайшие дни против России будут применены новые санкции, если Кремль не согласится на 30-дневное перемирие. При этом нужно что-то решать с российскими активами, поскольку конфисковать их невозможно, а из-за распада санкционного режима, например, из-за саботажа со стороны Венгрии, Кремль может эти активы вполне законно вернуть себе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1. Он отметил, что сейчас европейские страны ждут четкого ответа российского правителя Владимира Путина по поводу его прибытия в Стамбул.

"Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не будет соблюдать режим прекращения огня… На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и воздухе на 30 дней. Россия хочет, чтобы вопрос о прекращении огня обсуждался в Турции", – отметил он.

При этом Макрон признал, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы России, на которые претендует Украина. Причиной он назвал якобы "отсутствие правовой базы" для этого – это традиционная "отговорка", которую используют страны Европы, не желающие давать возможность конфисковать российские активы.

"У нас нет "правовой базы" для использования этих активов… Важно не дать России вернуть их в случае распада общего на Западе санкционного режима", — добавил он.

Также французский президент очень скептически оценил возможность Украины военным путем вернуть все территории, которые россияне оккупировали после 2014 года. Он призвал украинцев "ясно осознать и сказать об этом". По мнению Макрона, все территориальные вопросы Украине придется решать переговорами.

"Война должна закончиться, и Украина должна быть в лучшем возможном положении для начала переговоров, что позволит нам решить территориальные вопросы. И даже сами украинцы имеют ясное представление о том, что они не смогут вернуть все, что было завоевано Россией с 2014 года", – отметил он.

Как сообщалось ранее, Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневную остановку огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая личной встречи.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. Президент США Дональд Трамп позже сказал, что она все же состоится и даже выразил готовность прилететь в Стамбул лично, чтобы тоже принять участие в переговорах. А эксперты отмечают, что своим заявлением Украина выбила очередной козырь из рук россиян. Если раньше можно было рассчитывать на скучное зачитывание ультиматума со стороны россиян во время встречи, то теперь так поступить не получится.

Однако вмешательство президента США Дональда Трампа, заявившее, что Украина и Россия должны "немедленно начать" мирные переговоры в Стамбуле, сорвало планы европейских стран заставить Соединенные Штаты ввести новые санкции против России. Зеленский не имел политического пространства для отказа из-за опасений, что отношения с Трампом снова испортятся, но красиво вышел из ситуации, выдвинув Путину встречный ультиматум.