Ни Украина, ни Россия не подтвердили, что Мединский осмелился предъявить именно такие требования украинской делегации.

Глава так называемой "делегации" россиян на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский во время встречи с украинскими представителями озвучил ряд требований к Украине от Кремля. Среди них полный отказ от репараций и отказ Украины от пяти регионов с выводом оттуда военных.

Об этом пишет издание Clash Report со ссылкой на собственные источники. Согласно данным издания, Мединский осмелился предъявить представителям Украины следующие требования:

Нейтралитет Украины: там не должно быть никаких иностранных военных или оружия массового поражения.

Украина и Россия отказываются от претензий одна к другой относительно возмещения ущерба, нанесенного войной.

Так называемые "права русскоязычных": Украина должна принять европейские стандарты прав меньшинств и прекратить "националистическую пропаганду".

Украина должна не только отказаться от претензий на пять областей (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым), но и вывести оттуда войска и поддержать Россию в стремлении международного признания этих территорий "российскими".

Последний пункт о "выводе войск" является условием немедленного прекращения огня, на которое якобы готов пойти Кремль.

Отметим, что сейчас ни Украина, ни Россия не подтвердили, что Мединский осмелился выдвинуть именно такие требования украинской делегации. Однако в Министерстве иностранных дел вечером 16 мая, во время пресс-конференции по переговорам в Стамбуле, подтвердили, что Кремль выдвинул "нереалистические требования", но не стали раскрывать их суть.

Тем временем Владимир Мединский во время переговоров выставил Россию на посмешище. Он заявил, что РФ готова воевать годами и десятилетиями. Он вспомнил, что Россия воевала со Швецией 21 год, чем мгновенно вызвал внимание к этому заявлению. Более того, он привел несколько фейковых "цитат", приписав их немецкому канцлеру Отто фон Бисмарку и французскому императору Наполеону. Это вызвало яростный хохот даже в кругах российских пропагандистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп считает, что прямой диалог между ним и президентом России Владимиром Путиным является необходимым условием для смещения мирного процесса. По его мнению, делегации не способны добиться реального прорыва без участия глав государств.