Вполне возможно, что на Западе результат будут рассматривать как неудачу для президента Украины Владимира Зеленского

Встреча представителей Украины и России в Стамбуле не привела к успеху в прекращении российско-украинской войны, в частности из-за нереалистичных требований Кремля и отказа РФ от обязательного 30-дневного прекращения огня. Однако сам факт этой встречи может являться символической победой для российского правителя Владимира Путина.

Об этом пишет британское издание The Guardian. Газета отмечает, что Путин занят "деликатной балансировкой", чтобы не вызвать гнев президента США Дональда Трампа и при этом не давать переговорам реально начаться, выдвигая условия, равносильные капитуляции Украины.

Вполне возможно, что на Западе результат будут рассматривать как неудачу для президента Украины Владимира Зеленского, который вызвал Путина на разговор с глазу на глаз. Таким образом, Зеленский планировал показать, что обещания Путина пусты, что он водит за нос Трампа и Европу, а также, что Россия не привержена мирному урегулированию.

"Глухой угол в Стамбуле, похоже, прокладывает путь к саммиту США и России после того, как Трамп в четверг сорвал переговоры, заявив, что "ничего не произойдет", пока он лично не встретится с Путиным. В пятницу президент США, становившийся все более нетерпеливым из-за медленного темпа переговоров, заявил, что встретится со своим российским коллегой "как только мы сможем это организовать", что вызвало опасения в Киеве, что они могут оказаться в стороне, пока другие решают их судьбу", — говорится в материале.

Последние несколько недель Зеленский демонстрировал Соединенным Штатам, что Украина готова к миру. Однако Трамп снова завел свою старую "шарманку" о том, что якобы только его встреча с Путиным способна разрешить конфликт. Трамп очень разочаровал Европу и Украину, которые надеялись, что после провала встречи в Стамбуле президент США введет жесткие санкции против России. Но сейчас когда Трамп заявляет, что хочет встретиться с Путиным, это разрушает надежды украинцев и европейцев, а Россия одержала ситуативную победу для своего правителя Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп считает, что прямой диалог между ним и президентом России Владимиром Путиным является необходимым условием для смещения мирного процесса. По его мнению, делегации не способны добиться реального прорыва без участия глав государств.

Со своей стороны европейские лидеры очень недовольны тем, что переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле закончились без существенных результатов. За два часа стороны не смогли договориться ни о каких шагах к миру. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие влиятельные западные политики очень резко раскритиковали Россию и Путина из-за срыва переговоров.