Победа России в Украине будет сигналом Китая: почему такой сценарий на руку Пекину

Проиграет не только Украина

Если России удастся победить в войне с Украиной, это станет сигналом для Китая о слабости США и НАТО. Ведь отсутствие способности остановить РФ фактически означает, что альянс не сможет сдержать Китай и тем более победить в конфликте с Тайванем.

Об этом сказал Джон Болтон, советник национальной безопасности президента Дональда Трампа в 2018-2019 годах, в интервью для LIGA.net. По его словам, речь также идет и об ответственности, которую должна понести Россия за агрессию против Украины, или ее отсутствие.

"Если мы не увидим, как российская неспровоцированная агрессия будет отвлечена, и я сейчас имею в виду не только 22-й год, но и 14-й, то во всем мире это воспримут как поражение не только Украины, но и НАТО. И я считаю, особенно в Пекине, наблюдающем за войной в Украине, так же внимательно, как и любая другая страна, сделают вывод, что если Соединенные Штаты не были готовы противостоять неспровоцированной агрессии в центре Европы, то они не будут противостоять ей и в Восточно-Китайском или Южно-Китайском морях", — говорит Болтон.

Как отмечает бывший советник Трампа, окажется под угрозой не только Тайвань, но и страны Юго-Восточной Азии (члены АСЕАН) вокруг Южнокитайского моря.

Страны вокруг Южнокитайского моря

"Это (победа России — ред.) будет иметь очень негативные последствия для союзнических отношений США по всему миру", — объясняет Болтон.

Ранее "Телеграф" писал, что российский лидер Владимир Путин, отказавшись встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой перед переговорами в Стамбуле, фактически дал пощечину Китаю.