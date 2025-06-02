Как дронов наелись: переговорщики от России появились с очень выразительными лицами (видео)

Переговоры проходят во дворце Чираган

Первые кадры со второго раунда переговоров делегаций России и Украины в Турции уже завирусились в сети. Ведь лица представителей РФ не такие веселые, как на прошлой встрече.

Соответствующие видео уже распространяют в сети. Следует отметить, что второй раунд переговоров проходит в Стамбуле 2 июня.

На видео видно, что российская делегация выглядит серьезно и несколько мрачно, хотя на первом раунде переговоров 16 мая было наоборот. Как видно на фото, тогда политики улыбались и шутили, а в июне им не до смеха.

Российская делегация на переговорах 16 мая

Вероятнее всего на настроение делегации РФ повлияла успешная украинская операция "Паутинка", во время которой были атакованы аэродромы России. 1 июня на территории РФ был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Дроны СБУ отработали цели сразу на четырех военных аэродромах России: Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

Уникальность этой операции заключается в том, что атаковавшие аэродромы дроны завезли на территорию РФ фурами. И уже в глубоком тылу врага они начали свою миссию. В общей сложности было использовано 107 дронов, а операция планировалась более года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже появилась рамка переговоров Украины и России в Стамбуле. Речь идет не только о вступлении в НАТО и санкциях.