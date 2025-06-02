Укр

Как дронов наелись: переговорщики от России появились с очень выразительными лицами (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Переговоры в Стамбуле Новость обновлена 02 июня 2025, 16:04
Переговоры в Стамбуле. Фото Коллаж "Телеграфа"

Переговоры проходят во дворце Чираган

Первые кадры со второго раунда переговоров делегаций России и Украины в Турции уже завирусились в сети. Ведь лица представителей РФ не такие веселые, как на прошлой встрече.

Соответствующие видео уже распространяют в сети. Следует отметить, что второй раунд переговоров проходит в Стамбуле 2 июня.

На видео видно, что российская делегация выглядит серьезно и несколько мрачно, хотя на первом раунде переговоров 16 мая было наоборот. Как видно на фото, тогда политики улыбались и шутили, а в июне им не до смеха.

Российская делегация на переговорах 16 мая
Российская делегация на переговорах 16 мая

Вероятнее всего на настроение делегации РФ повлияла успешная украинская операция "Паутинка", во время которой были атакованы аэродромы России. 1 июня на территории РФ был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Дроны СБУ отработали цели сразу на четырех военных аэродромах России: Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

Уникальность этой операции заключается в том, что атаковавшие аэродромы дроны завезли на территорию РФ фурами. И уже в глубоком тылу врага они начали свою миссию. В общей сложности было использовано 107 дронов, а операция планировалась более года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже появилась рамка переговоров Украины и России в Стамбуле. Речь идет не только о вступлении в НАТО и санкциях.

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#Россия #Переговоры #Стамбул #Делегация