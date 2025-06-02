Припинення вогню буде, але з умовою: Мединський розповів про результати переговорів у Стамбулі

На повне припинення вогню росіяни, втім, не погодились

Москва стверджує, що досягла домовленості з Києвом про локальне припинення вогню на окремих ділянках лінії фронту. Це рішення ухвалене для забезпечення евакуації тіл загиблих військових з обох сторін.

Про це заявив очільник російської делегації Володимир Мединський, передають кремлівські ЗМІ. У своїй заяві він повідомив, що Росія на наступному тижні планує в односторонньому порядку передати українській стороні близько 6 тіл загиблих українських військовослужбовців.

Також, за його словами, Україна та Росія домовилися про обмін тяжкопораненими за формулою "всіх на всіх". Для реалізації цього механізму планується створити спеціальну двосторонню комісію, яка працюватиме виключно в гуманітарному вимірі – "без політичних рішень", підкреслив Мединський.

Окремо російська сторона заявила про ініціативу "конкретного припинення вогню" строком на два-три дні в окремих районах бойових дій. Мова йде не про загальне перемир’я, а про обмежене припинення вогню, ймовірно, в найбільш гарячих точках фронту, де ситуація ускладнює пошук та евакуацію тіл. Також, за словами Мединського, досягнуто домовленостей про обмін військовополоненими віком до 25 років.

За інформацією від очільника української делегації Рустема Умєрова, на повне припинення вогню Росія не погодилася. Сторона України також запропонувала провести наступну зустріч до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі швидко поширилися перші кадри з другого раунду переговорів між делегаціями України та Росії, що проходять у Туреччині. Цього разу представники РФ виглядали значно стриманіше порівняно з попередньою зустріччю.