Трамп отложил переговоры по Украине: названы сроки, когда они возобновятся

На самом деле США имеют не так много способов давить на РФ

Президент США Дональд Трамп сначала будет заниматься переговорами со странами ЕС (о пошлинах, безопасности, торговле), и только после этого может приступить к мирным переговорам по Украине. Переговоры с европейцами должны завершиться через несколько месяцев (октябрь-ноябрь).

Такое мнение, по выводам результатов саммита НАТО в Гааге, высказал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко на своей Facebook-странице. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию войны России против Украины не начнутся раньше конца 2025 года.

По словам Денисенко, после завершения боевых действий в Иране и стабилизации Ближнего Востока США вернулись к переговорам с ЕС. Украина – их часть. Переговоры касаются таможенных пошлин, безопасности и войны в Украине.

"Игра Трампа довольно понятна. Он хочет выровнять торговый баланс с ЕС, прежде всего, за счет покупки американского оружия и строительства высокотехнологичных предприятий из ЕС на территории США. В обмен на то, что США не будет выводить свои войска из Европы и гарантировать соблюдение 5 статьи НАТО. Собственно этот саммит, точнее обещание тратить 5% ВВП на оборону, стал первым шагом к этому соглашению", — пояснил политолог.

Однако два вопроса остались за скобками. Таможенные пошлины в обмен на безопасность становятся главной темой переговоров ЕС — США на следующие месяцы.

Второй вопрос – предложения России, озвученные в Эр-Рияде. РФ предлагала США создать торговые дома, которые будут продавать подсанкционные товары в ЕС под российским флагом. Для США, отмечает Денисенко, это предложение заманчиво, но против него категорически выступает Европа.

Почему это важно для Украины

"Это все важно для нас по одной причине: Россия, как пугало для Европы, нужно американцам для переговоров с ЕС, а потому Вашингтон не собирается пока усиливать давление на Кремль, хоть и не будет ослаблять предыдущие санкции. Переговоры с европейцами, если не произойдет чего-то экстраординарного завершатся через несколько месяцев (октябрь-ноябрь). И уже после этого Трамп приступит к мирным переговорам по Украине и, очевидно, к переговорам с Китаем. При этом я уверен, что оружие все это время нам будут продавать", — пишет политолог.

Основная проблема для Украины

В этом контексте, объясняет Денисенко, для Украины очень важно не выпасть из переговорного треугольника США — ЕС — Украина. Наши мирные переговоры зависят именно от того, как европейцы будут увязывать таможенный и фактор безопасности с мирными переговорами по Украине, отметил Денисенко.

Есть только одна страна, которая имеет реальные рычаги влияния на Россию

Он отмечает, что на самом деле, несмотря на распространенное мнение, у США не так много инструментов давления на Россию. Единственная страна, которая может реально надавить на РФ, — это Китай.

"Но Китай будет давить только тогда, когда выйдет на понятные себе переговоры с США. А эти переговоры станут реальностью после завершения переговоров с ЕС", — резюмировал политолог.

Как рассказывал "Телеграф", бывший министр иностранных дел, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил, следует ли ожидать прогресса в переговорах с Россией. По его мнению, позиции обеих сторон завышены.