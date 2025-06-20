"Зеленый свет" для Кремля? Ядерная угроза на Ближнем Востоке играет на руку Путину

В России уже говорят, что "разрешено все", — заявил Валерий Чалый.

Российский президент Владимир Путин неоднократно запугивал Украину и мир использованием ядерного оружия. Ему на руку может сыграть текущий конфликт между Израилем и Ираном.

Об этом заявил экс посол Украины в США и глава правления Украинского кризисного медиа центра Валерий Чалый в интервью NV. Он подчеркнул, что в России начали говорить о том, что "разрешено все". В случае использования на Ближнем Востоке ядерного боезаряда или ядерной бомбы, "Путин воспринимал бы это как зеленый свет для своих действий такого плана", — уверен Чалый.

Чалый считает, что до последнего времени использование ядерного оружия для массового уничтожения было менее вероятным, "ящик Пандоры" держался более плотно. Сейчас же Путин заинтересован в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке стал масштабнее и вышел за пределы двух стран. И важно быть в курсе, будут ли США участвовать в конфликте или нет.

"Телеграф" сообщал, что США взяли паузу в вопросе операции в Иране. Считается, что США могли бы ударить по иранскому заводу по обогащению урана, расположенному в Фордо. Объект невероятно защищен, так что добраться до него может только самая большая неядерная бомба в мире, которая есть в США. Но и она не гарантирует 100% уничтожение.