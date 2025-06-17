Снова оправдывается: Трамп придумал очередную причину не вводить санкции против России

Трамп продолжает придумывать причины, почему невозможно ввести новые санкции против России

Пока Украина находится под очередной ракетной атакой российских оккупантов, президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает возможного заключения мирного соглашения касательно прекращения войны в Украине. Именно это, по его словам, является причиной того, почему Белый дом так тянет с введением новых санкций против России.

Об этом Трамп заявил во время брифинга для прессы на саммите G7 в Канаде, сообщает "Суспільне". Трамп, в частности, дал понять, что не очень рад тому, что Европа хочет ввести против РФ санкции без согласования с США.

"Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение… Европа об этом (санкциях) говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это", – заявил он.

При этом Трамп придумал еще одно оправдание – дескать, санкции дорого обходятся непосредственно Соединенным Штатам. Он повторил, что "ждет мирного соглашения" и добавил, что "нужно все хорошо обдумать", намекая, что и дальше будет тянуть с решением этого вопроса.

"Я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение… И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто – подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так-то просто. Это не улица с односторонним движением", – сказал американский президент.

Отметим, уже не раз указывалось, что Трамп не готов поддержать жесткие действия против Путина. С одной стороны, в прошлом месяце Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". С другой стороны, недавно Трамп публично отказался вводить санкции, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть – более того, США планируют делать это и дальше, что уже вызвало возмущение союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на это, считает, что Трамп в конце концов вынужден будет ввести новые санкции против России, хотя сейчас он всеми силами сопротивляется. Россия не собирается прекращать войну и выставляет Трампа в плохом свете, в отличие от Украины, которая согласна с предложениями Вашингтона. Почти такого же мнения придерживается бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер: он считает, что вводить новые санкции Вашингтону придется. Иначе не удастся заставить Кремль пойти на какие-либо реальные переговоры, а не на их имитацию.