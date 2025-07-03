"Враждебный поступок": в The Wall Street Journal оценили приостановку Вашингтоном поставок вооружения Украине

Официальная причина, озвученная Пентагоном и Белым домом – это ложь

Президент США Дональд Трамп демонстрирует слабость перед Россией как лидер страны и как главнокомандующий, приостановив поставки Украине жизненно необходимых вооружений. Это не только не принесет крепкого и продолжительного мира в Украине – это только соблазнит Россию воевать дальше.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Газета напоминает, что США приостановили передачу Украине большого количества оружия, в том числе боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot, противотанковых ракет, артиллерийских снарядов и прочего.

"То есть имеем сознательное решение – лишить Киев оружия, на которое он рассчитывал накануне летнего наступления России. Это враждебный поступок, который играет в пользу Владимира Путина", – говорится в материале.

Издание также отмечает, что официальная причина, озвученная Пентагоном и Белым домом, – это ложь. Во-первых, недостаток критически важных боеприпасов – чрезвычайная ситуация национального уровня. Даже если запасы боеприпасов реально малы, как на этом настаивает администрация Трампа, президенту нужно было не приостанавливать поставки, а публично признать дефицит и объявить общенациональную мобилизацию для развертывания оборонного производства. Попытки Трампа прикрыться заявлениями о "нехватке боеприпасов" – это лицемерие.

А во-вторых, в новостях о приостановке помощи Украине упоминается Элбридж Колби – глава политического отдела Пентагона, "замполит" американского типа. Он давно критикует предоставление Украине вооружения и настаивает, что США необходимы все ресурсы для войны с Китаем. Колби пользуется покровительством и поддержкой вице-президента Джей Ди Венса в администрации Трампа, а за ее пределами – пропагандиста Такера Карлсона.

Издание отмечает, что решение, которое избрал Белый дом – сигнал слабости, провоцирующий новую войну. Украина сейчас переживает один из самых опасных моментов начала войны: Россия усилила воздушные атаки на украинские города. Российская армия пытается прорвать хоть какой-нибудь участок на огромном многокилометровом фронте. Трамп лжет, что хочет прекратить войну, но отказ поставлять оружие означает только ее затягивание и новые смерти.

"Украине придется делать болезненный выбор — кого защищать: города, которые атакует Путин, или войска на передовой. Возможно, этот отказ является частью более широкого плана принудить стороны к переговорам. Украина уже согласилась на условия прекращения огня, предложенные Трампом. Но путь к миру не в том, чтобы ставить Украину и Россию на один уровень ответственности за войну. Последнее решение не давать Украине оружие – это еще один сигнал Путину: продолжай войну. И почему бы нет? Он и дальше приобретает территорию, пока Трамп умоляет диктатора: "пожалуйста, прекрати"", – резюмировало издание.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, ответственен за это глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая".