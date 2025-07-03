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"Ворожий вчинок": в The Wall Street Journal оцінили призупинку Вашингтоном постачань озброєння Україні

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Трамп демонструє слабкість та виставляє себе боягузом Новина оновлена 03 липня 2025, 05:21
Трамп демонструє слабкість та виставляє себе боягузом. Фото Колаж "Телеграфу"

Офіційна причина, озвучена Пентагоном та Білим домом – це брехня

Президент США Дональд Трамп демонструє слабкість перед Росією, як лідер країни та як головнокомандувач, призупинивши постачання Україні життєво необхідних озброєнь. Це не тільки не принесе міцного та тривалого миру в Україну – це тільки спокусить Росію воювати далі.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Газета нагадує, що США призупинили передачу Україні великої кількості зброї, в тому числі боєприпасів для систем протиповітряної оборони Patriot, протитанкових ракет, артилерійських снарядів та іншого.

"Тобто маємо свідоме рішення – позбавити Київ зброї, на яку він розраховував напередодні літнього наступу Росії. Це ворожий вчинок, що грає на користь Владіміра Путіна", – сказано у матеріалі.

Видання також зазначає, що офіційна причина, озвучена Пентагоном та Білим домом – це брехня. По-перше, нестача критично важливих боєприпасів – це надзвичайна ситуація національного рівня. Навіть якщо запаси боєприпасів реально замалі, як на цьому наполягає адміністрація Трампа, президенту потрібно було не призупиняти постачання, а публічно визнати дефіцит та оголосити загальнонаціональну мобілізацію для розгортання оборонного виробництва. Спроби Трампа прикритися заявами про "нестачу боєприпасів" – це лицемірство.

А по-друге, біля новин щодо призупинення допомоги Україні згадується Елбрідж Колбі – голова політичного відділу Пентагону, "замполіт" американського типу. Він давно критикує надання Україні озброєння та наполягає, що США потрібні усі ресурси для війни з Китаєм. Колбі користується покровительством та підтримкою віцепрезидента Джей Ді Венса в адміністрації Трампа, а за її межами – пропагандиста Такера Карлсона.

Видання зазначає, що рішення, яке обрав Білий дім – сигнал слабкості, який провокує нову війну. Україна зараз переживає один із найбільш небезпечних моментів з початку війни: Росія посилила повітряні атаки на українські міста. Російська армія намагається прорвати хоч яку-небудь ділянку на величезному багатокілометровому фронті. Трамп бреше, що хоче припинити війну, але відмова постачати зброю означає лише її затягування та нові смерті.

"Україні доведеться робити болісний вибір – кого захищати: міста, які атакує Путін, чи війська на передовій. Можливо, ця відмова є частиною ширшого плану примусити сторони до переговорів. Україна вже погодилася на умови припинення вогню, запропоновані Трампом. Але шлях до миру — не в тому, щоб ставити Україну та Росію на один рівень відповідальності за війну. Останнє рішення не давати Україні зброю — це ще один сигнал Путіну: продовжуй війну. І чому б ні? Він і далі здобуває території, поки Трамп благає диктатора: "будь ласка, припини"", – резюмувало видання.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку".

Теги:
#Україна #США #Війна #Дональд Трамп #Військова допомога #Військова допомога Україні