Аргументов "отшивать" Трампа у Путина точно нет: на что стоит обратить внимание в их разговоре

Окончательные выводы делать еще рано

В четверг, 3 июля, состоялся телефонный разговор между президентами США и Российской Федерации Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Беседа длилась почти час.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, выглядит так, что российский диктатор, по сути, "отшил" главу Белого дома, хотя до этого наговорил ему много приятных слов. "Телеграф" разбирался в том, что это может означать.

Разговор с Трампом был нужен Путину

Первые выводы по этому разговору можно будет делать после беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, считает политолог Алексей Голобуцкий. "Аргументов "отшивать" Трампа сейчас у Путина точно нет. Пока Трамп не написал пост, мы смотрим на этот разговор с только одной стороны. А там (в России — ред.) как хотят могут соврать", — сказал он и добавил, что президенты могли и в самом деле говорить ни о чем, а могли говорить о том, что нам не скажут ни Путин, ни Трамп.

Эксперт подчеркнул, что эту беседу хотел Путин, потому она даже в информационном поле выглядела необычно. Он всегда информационно показывает, что не имеет большого желания к общению, а его вроде бы уговаривают. Этот разговор анонсировал Кремль, потому понятно, что инициатива исходила от президента РФ.

"В то же время по словам Ушакова, ситуация выглядит так, будто чуть ли не Путина уговаривали, хотя это не правда абсолютно. Возможно, там какие-то неприятные вещи Трамп ему сказал, и они пытаются прикрыть это дымовым занавесом. Возможно, что-то другое", — предположил Голобуцкий.

Полярность даже потенциальных желаний

Пока нет официальной информации от Белого дома, которая требует дополнительного анализа и изучения, мы четко видим "полярность" даже потенциальных желаний по прекращению огня на территории Украины, отмечает эксперт по международным отношениям, офицер ВСУ Евгений Огарков.

"Бункерный продолжает свою "пабеданосную" риторику, а президент Трамп озвучивает свою "предвыборную мантру" относительно желания достичь скорейшего прекращения войны. Уверен, что госпожа Левитт презентует общий фрейм разговора между двумя государствами. Смысл для Украины прост — "держитесь". Сколько? Никто точно не ответит", – считает Огарков.

О чем говорили

Как рассказал Ушаков, разговор начался с темы принятия в США "Большого красивого законопроекта" Трампа, а Путин поздравил своего собеседника с Днем Независимости, который американцы отмечают 4 июля. Кроме этого лидеры государств обсудили ситуацию в Иране и Сирии, вопросы бизнеса, истории, общих ценностей, культуры и даже космоса.

"Естественно обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь поднимал вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное разрешение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых. Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации, и от этих целей Россия не отступится", – сказал помощник кремлевского диктатора.

Ранее офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, что Путин прямо заявил Трампу о намерении уничтожить украинскую государственность и без западной поддержки это станет возможным.