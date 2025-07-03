Общались почти час: чем закончился разговор Трампа и Путина

По словам Ушакова идея о встрече лидеров двух государств, висит в воздухе

В четверг, 3 июля, произошел телефонный разговор между президентами США и Российской Федерации Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Беседа длилась почти час.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова. Российский диктатор по сути "отшил" главу Белого дома.

Трамп в разговоре с российским президентом вновь поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине, а глава Кремля заявил, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта на Украине. В то же время разговор лидеров государств шел на одной волне, был деловым и конкретным, сообщил Ушаков.

По его словам, переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной, а конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле в беседе между двумя лидерами не обсуждались. Тема прекращения поставок оружия США на Украину не затрагивалась. Путин и Трамп договорились продолжать общение.

Также Ушаков сообщил, что президенты РФ и США обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул важность урегулирования на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами.

Любой разговор Путина и Трампа, как утверждает помощник первого, может быть согласован в течение дня. Нельзя сказать, кто первым положил трубку — Путин или Трамп, но последними ее положили переводчики, сообщил Ушаков.

Кроме того, глава Кремля поздравил Трампа с праздником 4 июля (День Независимости США — ред.) и отметил якобы вклад России в становление американской государственности. Резюмируя, Ушаков заявил, что лидеры США и РФ сегодня не обсуждали возможность встречи, но "эта идея висит в воздухе".

Зеленский заявил о запланированном разговоре с Трампом

Зеленский подтвердил, что "завтра или в ближайшие дни" будет разговаривать с Трампом. Так, президент ответил на вопрос о приостановлении помощи от США на совместном брифинге с лидерами ЕС.

Также Зеленский прокомментировал анонсированный звонок между Трампом и Путиным. Президент заявил, что не уверен, имеют ли эти лидеры много общего, поскольку "это разные люди". В то же время он подчеркнул, что Украина с самого начала поддерживала идею президента Трампа о безусловном прекращении огня.

По словам Зеленского, он готов к любому формату встречи, но подчеркнул, что в России решение принимает только Путин, поэтому для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров.

Напомним, 19 мая Путин сообщил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более 2 часов. По словам главы Кремля, лидеры государств говорили о компромиссах и прекращении огня.

Трамп также побеседовал с российским лидером в свой 79-й день рождения, 14 июня. Их разговор длился почти час. Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить, однако президенты также обсудили ряд вопросов, в том числе военную операцию Израиля против Ирана.

Буквально на днях, 1 июля, Макрон и Путин созвонились впервые за три года. В разговоре они затронули темы Украины и ситуации на Ближнем Востоке.