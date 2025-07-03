Аргументів "відшивати" Трампа у Путіна точно немає: на що варто звернути увагу у їхній розмові

Остаточні висновки робити ще рано

У четвер, 3 липня, відбулася телефонна розмова між президентами США та Російської Федерації Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Бесіда тривала майже годину.

Зі слів помічника Путіна Юрія Ушакова, виглядає так, що російський диктатор, по суті, "відшив" главу Білого дома, хоча до цього наговорив йому багато приємних слів. "Телеграф" розбирався у тому, що це може означати.

Розмова з Трампом була потрібна Путіну

Перші висновки по цій розмові можна буде робити після бесіди Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, вважає політолог Олексій Голобуцький. "Аргументів "відшивати" Трампа зараз у Путіна точно немає. Поки Трамп не писав пост, ми з одної сторони тільки дивимося на цю розмову. А там (у Росії – ред.) як хочуть можуть збрехати", – сказав він та додав, що президенти могли й насправді говорити ні про що, а могли говорити про те, що нам не скажуть ані Путін, ані Трамп.

Експерт наголосив, що цю бесіду хотів Путін, тому вона навіть в інформаційному полі виглядала незвично. Він завжди інформаційно показує, що не має великого бажання до спілкування, а його начебто умовляють. Цю розмову анонсував Кремль, тому зрозуміло, що ініціатива йшла від президента РФ.

"Водночас зі слів Ушакова, ситуація виглядає так, що ледве не Путіна умовляли, хоча це не правда абсолютно. Можливо там якісь неприємні речі Трамп йому сказав, і вони намагаються прикрити це димовою завісою. Можливо, щось інше", – припустив Голобуцький.

Полярність навіть потенційних забаганок

Поки немає офіційної інформації від Білого дому, що потребує додаткового аналізу та вивчення, ми чітко бачимо "полярність" навіть потенційних забаганок щодо припинення вогню на території України, наголошує експерт з міжнародних відносин, офіцер ЗСУ Євгеній Огарков.

"Бункерний продовжує свою "пабєданосную" риторику, а президент Трамп озвучує свою "передвиборчу мантру" стосовно бажання досягнути якнайшвидшого припинення війни. Впевнений, що пані Левітт презентує загальний фрейм розмови між двома державами. Сенс для України простий – "тримайтеся". Скільки? Ніхто точно не відповість", – вважає Огарков.

Про що говорили

Як розповів Ушаков, розмова розпочалася з теми ухвалення у США "Великого гарного законопроєкту" Трампа, а Путін привітав свого співрозмовника з Днем Незалежності, якій американці відзначають 4 липня. Окрім цього лідери держав обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, питання бізнесу, історії, спільних цінностей, культури та навіть космосу.

"Природно обговорювалася українська проблематика. Дональд Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій. Володимир Путін зі свого боку зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту. Він поінформував про хід реалізації домовленостей гуманітарного характеру, який були досягнуті на другому раунді прямих російсько-українських проблем. сторони продовжити переговорний процес. Наш президент також сказав, що Росія домагатиметься поставленої мети, тобто усунення всім відомих першопричин, що призвели до нинішнього стану справ, до нинішньої гострої конфронтації, і від цих цілей Росія не відступиться", – сказав помічник кремлівського диктатора.

Раніше офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що Путін прямо заявив Трампу про намір знищити українську державність, і без західної підтримки це стане можливим.