Трамп сделал очень неожиданные заявления

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что крайне разочарован российским правителем Владимиром Путиным. Также он анонсировал предоставление Украине большого количества военной помощи из-за продолжения войны со стороны России.

Об этом Трамп рассказал во время брифинга после встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Он заявил, что Путин разочаровал его, поскольку российский правитель, похоже, не намерен останавливать войну в Украине.

"Я совсем недоволен Путиным. Я разочарован тем, что Путин не остановился", – сказал президент США.

Также Трамп анонсировал, что поставки военной помощи будут возобновлены и возрастут. Он добавил, что это нужно, поскольку Украину "очень сильно атакуют", а в результате атаки погибают люди.

"Мы собираемся прислать еще больше оружия в Украину. Мы должны это сделать, их очень сильно атакуют. Так много людей гибнет", – заявил президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Его разговор с президентом Владимиром Зеленским 4 июля положительно повлиял на это решение. Сам Трамп подтвердил, что может это сделать, сказав, что он не прекращал помощь Украине. Стоит отметить, что Трамп не соврал: по данным СМИ, ответственный за решение прекратить помощь Украине – бывший телеведущий Пит Хегсет, которому посчастливилось стать министром обороны.

Отметим, Трамп стал более реалистичным в своих оценках войны в Украине. Так недавно американский президент признал, что он не способен быстро прекратить боевые действия между Киевом и Москвой. Во время предвыборной кампании американский президент обещал закончить войну через 24 часа, однако позже признал, что это было "преувеличением" и назвал собственное заявление "сарказмом".