Укр

"Отправить еще больше оружия": Трамп анонсировал новую помощь Украине и пожаловался на Путина

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Трамп недоволен поведением Путина Новость обновлена 08 июля 2025, 03:20
Трамп недоволен поведением Путина. Фото Getty Images

Трамп сделал очень неожиданные заявления

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что крайне разочарован российским правителем Владимиром Путиным. Также он анонсировал предоставление Украине большого количества военной помощи из-за продолжения войны со стороны России.

Об этом Трамп рассказал во время брифинга после встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Он заявил, что Путин разочаровал его, поскольку российский правитель, похоже, не намерен останавливать войну в Украине.

"Я совсем недоволен Путиным. Я разочарован тем, что Путин не остановился", – сказал президент США.

Также Трамп анонсировал, что поставки военной помощи будут возобновлены и возрастут. Он добавил, что это нужно, поскольку Украину "очень сильно атакуют", а в результате атаки погибают люди.

"Мы собираемся прислать еще больше оружия в Украину. Мы должны это сделать, их очень сильно атакуют. Так много людей гибнет", – заявил президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Его разговор с президентом Владимиром Зеленским 4 июля положительно повлиял на это решение. Сам Трамп подтвердил, что может это сделать, сказав, что он не прекращал помощь Украине. Стоит отметить, что Трамп не соврал: по данным СМИ, ответственный за решение прекратить помощь Украине – бывший телеведущий Пит Хегсет, которому посчастливилось стать министром обороны.

Отметим, Трамп стал более реалистичным в своих оценках войны в Украине. Так недавно американский президент признал, что он не способен быстро прекратить боевые действия между Киевом и Москвой. Во время предвыборной кампании американский президент обещал закончить войну через 24 часа, однако позже признал, что это было "преувеличением" и назвал собственное заявление "сарказмом".

Теги:
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