Украинские военные и ВСУ должны ощущать финансовую и социальную поддержку со стороны государства

Верховная Рада Украины 31 июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет Украины на 2025 год. Они будут касаться увеличения финансирования Вооруженных сил Украины, в частности, зарплат для военнослужащих.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина". Стефанчук отметил, что рассматривать увеличение финансирования ВСУ будут в тот же день, что и новый законопроект про НАБУ и САП.

Стефанчук также отметил, что Рада ожидает от правительства внесения проекта бюджета на 2026 год. Украинские военные и ВСУ в целом должны ощущать финансовую и социальную поддержку со стороны государства.

"Возможно, в этот же день мы будем рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год… Мы будем делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте. Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и приближение устойчивого и справедливого мира".

Отметим, Украина за последние пять лет в 10 раз увеличила расходы на оборону. По этому показателю он сейчас занимает восьмое место среди всех стран мира. Значительно выросли "оборонительные" расходы российского режима – Россия переместилась на третье место, сразу за США и Китаем, поскольку поддержка агрессии в Украине стоит Кремлю огромных денег.

Стефанчук, кстати, недавно сделал любопытный анонс. По его словам, Украина уже с осени станет продавать Соединенным Штатам беспилотники, а в США покупать современное вооружение. Украинский военно-промышленный комплекс обладает большим потенциалом и осенью удивит весь мир своими новыми разработками.