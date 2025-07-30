Рада розгляне збільшення фінансування для військових: Стефанчук назвав терміни

Українські військові та ЗСУ загалом повинні відчувати фінансову та соціальну підтримку з боку держави.

Верховна Рада України 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету України на 2025 рік. Вони стосуватимуться збільшення фінансування Збройних сил України, зокрема зарплат для військовослужбовців.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна". Стефанчук зазначив, що розглядати збільшення фінансування ЗСУ будуть в той же день, що й новий законопроєкт про НАБУ та САП.

Стефанчук також зазначив, що Рада очікує від уряду внесення проєкту бюджету на 2026 рік. Українські військові та ЗСУ загалом повинні відчувати фінансову та соціальну підтримку з боку держави.

"Можливо, в цей же день ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік… Ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту. Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру".

Зазначимо, Україна за останні п'ять років в 10 разів збільшила витрати на оборону. За цим показником вона зараз займає восьме місце серед всіх країн світу. Значно зросли "оборонні" витрати російського режиму – Росія перемістилася на третє місце, відразу за США та Китаєм, оскільки підтримка агресії в Україні коштує Кремлю величезних грошей.

Стефанчук, до речі, нещодавно зробив цікавий анонс. За його словами, Україна вже з осені почне продавати Сполученим Штатам безпілотники, а в США купувати сучасне озброєння. Український військово-промисловий комплекс має великий потенціал та восени здивує весь світ своїми новими розробками.