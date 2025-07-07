Дети в Украине смогут получить новую денежную выплату от государства: как ее оформить

Речь идет о 5 тысячах грн

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского принято решение о запуске новой программы выплат — "Пакет школьника". То есть, теперь каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль. Это решение поддержал Кабмин 7 июля.

"Это денежная помощь на приобретение канцтоваров, книг, детской одежды и обуви для первоклассников, которые будут учиться офлайн. "Пакет школьника" получат все украинские семьи — заявку нужно подавать через Дію", — подчеркнул Шмигаль.

Однако полученные средства можно будет потратить только безналично, рассчитываясь картой за необходимые школьные вещи. При этом оплата должна производиться в соответствующих магазинах, что будет подтверждать целесообразность их использования.

Также получение 5 тысяч гривен по новой программе никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

"Запуск "Пакета школьника" — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", — добавил Шмигаль.

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