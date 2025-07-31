Нардеп вышел из "Слуги народа" из-за голосования, которое сам же и поддержал

В 2019 довольно жестко критиковал Зеленского

В четверг, 31 июля, стало известно, что один из депутатов партии "Слуга народа" выходит из фракции Верховной Рады. Речь идет о Дмитрии Костюке.

Об этом он сам сообщил на заседании Рады. Интересно, еще неделю назад он проголосовал за скандальный законопроект №12414.

Как отметил сам Костюк, он принял решение выйти из фракции "Слуга народа" из-за того, что партия проголосовала за скандальный закон по НАБУ и САП. Однако сам же нардеп также проголосовал "За".

"Если во фракции такие лидеры — это не моя фракция", — сказал Костюк с трибуны.

Голосовал "За"

Что известно о Костюке

Дмитрий Костюк – украинский историк, журналист-расследователь, общественный деятель. Народный депутат Украины 9-го созыва, избранный от Звягельского округа №65. Член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, председатель подкомитета по вопросам социальной политики агропромышленного комплекса, развития сельских территорий, науки и образования.

Дмитрий Костюк

В 2019 году Костюк опубликовал пост в Facebook, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уважает ни закон, ни своих избирателей. Однако вскоре он удалил его. Более того, позже стал нардепом от партии "Слуга народа". На досрочных парламентских выборах в 2019 году Костюк выиграл экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Тогда он получил 27 019 голосов (35,7%), а Литвин – 19 411 (25,64%).

"Чем вызван Зе-фанатизм? Зеленский со старта своей кампании показал, что он не уважает ни закон агитация в день тишины), ни своих избирателей (игнорирование эфиров), все еще не выполнил обещанное и не обнародовавшее команду, отсутствие четкого плана действий в случае избрания, а сколько Зе-подписчиков у партии, которой по факту еще нет!?)" — писал журналист.

Пост Костюка о Зеленском

В этом посте Костюк достаточно жестко критикует Зеленского, хотя по состоянию на 2025 год ситуация противоположная. Тогда он говорил, что президент хочет шоу, поэтому игнорировал приглашение на интервью.

Пост Костюка о Зеленском

Добавим, что в 2022 году Костюк стал президентом футбольного клуба "Звягель". Первый сезон в 2022 году во второй лиге команда завершила на 5-й позиции, а уже в следующем году заняла второе место и получила право на повышение в классе. Тем не менее летом 2024 руководство клуба объявило о прекращении выступлений.

Что в декларации Костюка

За 2024 нардеп получил 742 тыс. 706 грн зарплаты за работу в Верховной Раде. Других доходов Костюк не декларирует, годовой доход его жены – 12 тыс. 273 грн: 1 953 грн. от предпринимательской деятельности, 10 тыс. 320 грн помощь при рождении ребенка.

Сколько заработал

Костюк также приобрел Mitsubishi Pajero Sport 3.0 в 2000 г.в. стоимостью 100 тыс. грн. Начал арендовать в Киеве квартиру площадью 91,3 кв. Интересно, что из декларации исчезла информация об аренде номера в киевской гостинице, принадлежащей управлению делами Аппарата Верховной Рады. И это при том, что Костюк получил от Верховной рады 232 тыс. 050 грн компенсации за аренду жилья в столице.

Какую машину купил

Законопроект №12414

Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414, который мог ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня закон подписал президент Владимир Зеленский.

Однако после волны протестов Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду новый законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Верховной Раде во время голосования за законопроект, который должен восстановить независимость НАБУ и САП.