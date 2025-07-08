Транши от Евросоюза и МВФ под угрозой? Что известно о скандале вокруг БЭБ

Комиссия по выбору кандидатов о решении правительства узнала из публикации в Telegram

Украину потряс очередной политический скандал. Кабинет министров на своем заседании 7 июля 2025 года рассмотрел кандидатуру на должность директора Бюро экономической безопасности, которую представила конкурсная комиссия. Кроме этого, правительство, согласно официальному сообщению, ознакомилось с материалами от Службы безопасности Украины, которые касаются национальной безопасности и содержат оценку рисков в отношении кандидатов.

После обсуждения правительство решило не поддерживать поданную кандидатуру и попросило комиссию снова подать не более двух кандидатов, которые будут отвечать всем требованиям, включая безопасность.

В Кабмине заявили, что действуют в соответствии с законом и соблюдают все процедуры. Также подчеркнули, что остаются приверженцами прозрачности и подотчетности при назначении руководителей государственных органов.

Конкурс длился почти пол года. По мнению участников антикоррупционного сообщества, такое поведение может свидетельствовать о попытке саботажа в связи с тем, что результаты конкурса не соответствуют ожиданиям властей.

"Власти не нравятся кандидаты, вышедшие в топ в результате конкурса. Поэтому она решила просто использовать полностью подконтрольных членов комиссии без собственного мнения для саботажа", — считают представители ЦБК.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности заявила, что узнала о решении правительства о конкурсе по публикации в Telegram-канале "Уряд online". Комиссия ждет официального сообщения и обоснования от Кабинета министров.

Кто победил и почему результаты не поддержали

Финалистом конкурса стал детектив НАБУ Александр Цивинский, получивший три голоса "за" и единогласно поддержанный международными членами комиссии, чей голос считается решающим.

Александр Цивинский – руководитель третьего подразделения детективов второго главного подразделения НАБУ, специалист с многолетним опытом в сфере антикоррупционных расследований. Свою карьеру он начал в органах внутренних дел, а после создания НАБУ в 2015 году вошел в первую волну детективов нового антикоррупционного органа.

Александр Цивинский

В рамках бюро Цивинский получил репутацию профессионального руководителя, в частности, как руководитель спецоперации "Чистый город". Расследование охватывало масштабную схему незаконного завладения коммунальной землей в Киеве, в которой были задействованы представители местных властей. Под его руководством детективы установили, как участники схемы оформляли фиктивные сооружения на подставных лиц, чтобы без торгов получить право собственности на столичные земельные участки.

Впрочем, как сообщили в Центре противодействия коррупции, во время заседания стало известно о письме СБУ, в котором говорилось о наличии у некоторых кандидатов родственников с российским гражданством, в том числе Цивинского.

Александр Цивинский

Хотя сам Цивинский объяснял, что с отцом, проживающим в РФ, не поддерживает связь много лет, а все проверки доступа к государственной тайне он проходил, правительство решило принять во внимание предоставленные СБУ материалы. В то же время ЦПК обратил внимание, что аналогичные обстоятельства не помешали карьере других высокопоставленных должностных лиц — в частности, Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому или руководителю АОЗ Арсену Жумадилову.

Согласно закону, у правительства было десять дней для принятия решения после обнародования результатов конкурса. Отклонив представление, Кабмин теперь ожидает повторного внесения кандидатур от комиссии.

Кто был среди других кандидатов

Среди кандидатов на должность директора БЭБ были, в частности: Григол Катамадзе, Павел Шершнев, Михаил Постолов, Иван Ступак, Александр Руденко, Аттила Ковчи, Николай Глущенко, Сергей Маштабей, Светлана Калабухова, Андрей Гайченко, Сергей Олейник, Александр Гейко, Николай Корчинский.

После нескольких этапов конкурсного отбора — тестирование общих способностей, проверки знаний законодательства, выполнение практических задач — в финал конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности дошли 16 кандидатов. Требования к ним определены законом: руководитель БЭБ должен быть независим от политического влияния, иметь безупречную репутацию, высокий уровень профессиональности и добродеятельности. В то же время журналисты проекта "Схемы" обратили внимание на биографии некоторых финалистов — в частности, относительно их связей, прошлой профессиональной деятельности и имущественного положения.

Среди них Виктор Дубовик, действующий руководитель директората правовой политики Офиса Президента. На этапе тестирования на знание законодательства он показал самый высокий темп ответов: 40 вопросов за 4 минуты. Журналисты выяснили, что ранее Дубовик был советником у Сергея Арбузова в правительстве Азарова, а его отец занимал должность первого замминистра внутренних дел при режиме Януковича и имеет паспорт РФ. Сам кандидат заявил, что не общается с отцом более 15 лет. Также внимание вызвала информация о двух дачных домах, которые, по словам Дубовика, были поделены после развода, хотя право собственности на них он получил еще в 2013 году.

Виктор Дубовик, действующий руководитель директората правовой политики Офиса Президента

Еще один финалист – Руслан Пахомов, бывший руководитель в медиахолдинге, связанном с Ринатом Ахметовым. В 2024 году он задекларировал около 8 миллионов гривен дохода, полученных в структуре "Медиа Группа Украина". Несмотря на отрицание личного знакомства с Ахметовым, журналисты обнаружили, что "ПриватБанк" в 2022 году закрыл счета Пахомова после перевода 13,5 млн грн компании, связанной с его женой. Кроме того, в прошлом Пахомов работал в МВД, где, в частности, был заместителем руководителя управления по борьбе с киберпреступностью во время закрытия файлообменника ex.ua. Именно это дело, по его словам, вел сегодняшний заместитель председателя ОП Олег Татаров.

Руслан Пахомов

Амил Омаров, руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова, в своей научной работе неоднократно цитировал публикации Олега Татарова и опыт РФ в сфере подследственности. На вопрос об этом он ответил, что диссертацию писал еще с 2014 года и упоминания о РФ были сделаны в контексте сравнительного анализа правовых систем постсоветских стран.

Амил Омаров

Отдельное внимание журналистов привлек Игорь Шепетин – действующий полковник СБУ и командир батальона терробороны. До начала полномасштабной войны он судился с СБУ по поводу служебного жилья, а его адвокатом по этому делу был Андрей Портнов — бывший замглавы АП времен Януковича. Хотя Шепетин отрицал личные контакты с Портновым, журналисты выяснили, что именно тот представлял его на заседаниях суда. В то же время в его декларации указаны два дома — один подарила сестра, другой приобретенный через программу "еселя".

Игорь Шепетин

В конкурсе во второй раз принял участие и юрист Сергей Маштабей. В 2021 году он уже доходил до этапа собеседований, но обжаловал результаты из-за непрозрачности оценки. В этот раз он также дошел до финала и снова заявил, что критерии оценки остаются неочевидными, а профессиональный опыт кандидатов недооценивается.

Как проходил конкурс и кто выбирал кандидатов

Все финалисты должны были пройти финальное собеседование с конкурсной комиссией, в которую входят три украинских и три международных члена. В итоге комиссия должна была подать одну или две кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров, принимающего окончательное решение.

Отбор нового директора Бюро экономической безопасности Украины осуществляла конкурсная комиссия, сформированная в соответствии с изменениями, принятыми парламентом в рамках реформы БЭБ в июне 2024 года. Впервые в истории этого органа процедура подбора руководителя предполагала равноправное участие как представителей Украины, так и международных экспертов.

Комиссия состоит из шести человек: трех экспертов, назначенных Кабинетом Министров Украины, и трех делегированных международными партнерами. По новым правилам именно международные представители имеют решающий голос, если во время голосования несколько кандидатов получают одинаковое количество баллов.

Международную часть комиссии составляют:

Джеймс Вассерстром (США) — эксперт по антикоррупционной политике, известный как "первый обличитель коррупции в ООН". Он разоблачил злоупотребления в миссии ООН в Косово, работал в структурах правительства США, в частности возглавлял расследование по масштабной коррупции в Афганистане. Имеет опыт работы в Боснии, Молдове, Северной Македонии, Тунисе и Украине.

Джеймс Вассерстром

Лаура Штефан (Румыния) — бывший директор департамента Министерства юстиции Румынии, международный эксперт Совета Европы и Еврокомиссии по вопросам верховенства права. Ранее участвовала в конкурсах по избранию руководства НАПК в Украине.

Лаура Штефан

Донатас Малашкевичус (Литва) — экс-замруководителя Полиции Литвы, эксчельник Закупочного агентства Литовской железной дороги, а также директор по корпоративному управлению LTG Tech. Работал атташе полиции в Европоле.

От украинского правительства в состав комиссии вошли:

Татьяна Мацелик — профессор Государственного налогового университета, специалист по административному праву. Ранее баллотировалась в Ирпенский городской совет от Партии регионов.

— профессор Государственного налогового университета, специалист по административному праву. Ранее баллотировалась в Ирпенский городской совет от Партии регионов. Юрий Пономаренко – заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член нескольких научных и совещательных советов. Связан с ОО "Харьковское юридическое общество", возглавляемым Юрием Баулиным, которого в 2015 году СБУ обвиняла в содействии узурпации власти.

– заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член нескольких научных и совещательных советов. Связан с ОО "Харьковское юридическое общество", возглавляемым Юрием Баулиным, которого в 2015 году СБУ обвиняла в содействии узурпации власти. Олег Гиляка – доцент Национального юридического университета, кандидат юридических наук. Его научным руководителем был нынешний судья Конституционного суда Александр Петришин, назначенный с нарушением процедур. Сам Гиляка ранее претендовал на вхождение в состав конкурсной комиссии по отбору главы НАПК.

Кандидатуру Александра Цивинского поддержали все трое представителей международных партнеров, входящих в состав конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности. Именно их голоса при равном распределении голосов имеют решающее значение согласно процедуре.

Его конкуренты – детектив НАБУ Михаил Буртовый и кандидат Олег Борисенко – получили по три голоса, преимущественно от правительственной части комиссии. Однако отсутствие единодушной поддержки со стороны международных экспертов не позволило стать победителями отбора.

Чем опасно затягивание признания результатов конкурса

Послы стран "Группы семи" приветствовали ход конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности. В заявлении отмечается, что прозрачный процесс с участием международных и украинских членов комиссии является "ключевым".

"Реформа БЭБ имеет важное значение для бизнес-климата в Украине, привлечения инвестиций и прогресса в евроатлантической интеграции", — отмечается в официальной позиции G7, обнародованной в соцсети X.

Заявление "Группы семи"

Согласно действующему Меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, новый директор Бюро экономической безопасности должен быть назначен до конца июля 2025 года. Именно это является одним из ключевых обязательств, которые взяла на себя Украина в рамках пакета финансовой помощи от МВФ.

Елена Щербан, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции, подчеркнула, что дальнейшее промедление или саботаж со стороны членов конкурсной комиссии, делегированных Правительством, может поставить под угрозу не только конкурс, но и международную поддержку Украины.

"Согласно меморандуму с МВФ, новый директор БЭБ должен быть избран до конца июля. Если члены комиссии от Правительства будут и дальше саботировать процесс, а Правительство никак не будет реагировать на эти провокации, Украина в войне может потерять не только значительную финансовую поддержку, но и доверие международных партнеров в целом", — заявила Щербан.

Почему власти столь важен контроль над БЭБ

Известный украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь считает, что борьба за контроль над Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) имеет выразительную политическую подоплеку. По его словам, власти стремятся к полному контролю над институтом, чтобы обеспечить влияние на бизнес в период накануне очередных выборов.

"Существует две причины, почему главам государства нужен полный контроль над Бюро экономической безопасности. Первая — это коррупция и рейдерство. Напомню, БЭБ — это реинкарнация печально известной налоговой милиции, которая имела славу наиболее коррумпированного органа. Поменять название недостаточно — надо поменять правила игры внутри", — написал он.

По его мнению, несмотря на декларируемую реформу, БЭБ до сих пор функционирует в старых практиках.

Валерий Пекарь

"Известно, что бизнес сильно недоволен нарушенными предвыборными обещаниями… Бизнес нуждается в верховенстве права и прозрачных правилах игры, и в этом направлении ничего не сделано", — отмечает Пекарь.

Он также высказывает предположение, что часть предпринимательского сообщества будет искать политическую альтернативу на следующих выборах. Именно поэтому, по его словам, властям нужен "подконтрольный инструмент давления на бизнес, чтобы он даже не подумал кого-то поддержать".

Несмотря на наличие таких рисков, Валерий Пекарь убежден: ситуацию можно исправить, утвердив независимого директора БЭБ по результатам открытого конкурса.

"Но не все потеряно. Еще можно откатить назад и утвердить независимого главу, избранного на прозрачном конкурсе. И таким образом набрать реальные, а не иллюзорные баллы в глазах бизнеса", — резюмирует эксперт.

Но есть и обратные мнения. В частности, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский иронично связал ситуацию с БЕБ и возобновление поставок оружия от США.

Пост нардепа Бужанского

Что такое БЭБ и каковы функции органа

БЭБ – Бюро экономической безопасности – это центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с правонарушениями, угрожающими экономике государства. Она была образована на основании закона №1089-IX от 16 декабря 2020 года.

Основная цель деятельности БЭБ – обеспечить экономическую безопасность страны. Для этого бюро совмещает аналитическую, правоохранительную и информационную работу. Среди главных задач БЭБ – выявление рисков в сфере экономики, анализ и предотвращение преступлений, расследование уголовных правонарушений в этой сфере, а также выработка предложений по изменениям в законодательство, чтобы устранить схемы для злоупотреблений. В то же время, БЭБ также готовит рекомендации для других органов власти, чтобы те эффективнее принимали решения в сфере экономики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 3 июля, детективы НАБУ провели обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Его имя уже появлялось по делу о закупке продуктов для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.