Трамп сказав, коли Віткофф поїде до Росії, та знову пообіцяв санкції проти Москви

Віткофф відвідає Кремль за день-два до того, як спливе ультиматум Трампа росіянам

Президент США Дональд Трамп повідомив, що спеціальний посланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, як і планувалося, відвідає Москву. Поїде туди він 6 або 7 серпня — це ще не точно і дата візиту може змінитися.

Про це президент заявив під час розмови із журналістами в Нью-Джерсі. За словами Трампа, Кремль нібито звернувся із запитом на візит Віткоффа до РФ.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", — заявив Трамп.

Також журналісти звернули увагу, що Віткофф відвідає Кремль за день-два до того, як спливе ультиматум Трампа росіянам та запитали, що станеться 8 серпня, якщо Росія не погодиться. На це американський лідер запевнив, що "санкції будуть".

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде", — сказав він.

Зазначимо, що на відміну від спецпредставника з питань України Кіта Келлога, якого вважають "проукраїнським", Віткофф більше "проросійський". Наприклад, він поширював наративи російської пропаганди в інтерв'ю американським ЗМІ. Окрім того, в колишнього нью-йоркського забудовника взагалі немає дипломатичного досвіду. Як розповідав "Телеграфу" колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, головна проблема Віткоффа в тому, що "він нічого не знає ані про Росію, ані про Україну, і сам не розуміє, в чому суть війни" — але рветься укладати мирну угоду між Києвом та Москвою.

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.