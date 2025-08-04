Ведут свою игру. Почему Турция стала площадкой для переговоров Украины и РФ

Пока мир наблюдает за войной в центре Европы, Турция не просто смотрит, она активно действует.

Уже несколько раундов переговоров между Украиной и Россией состоялись именно в Турции. Но почему? Основных причин две – сложная геополитика и амбиции Анкары.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина. Он подчеркнул, что первая причина участия Турции в переговорах — желание стабилизировать ситуацию в Черном море, ведь с разных сторон страна оцеплена конфликтами. Турция соседствует и с Россией, и с Украиной, поэтому война создает проблемы.

Турция одновременно имеет тесные туристические, энергетические и инвестиционные связи с Россией, но поддерживает территориальную целостность Украины и намерена развивать экономические связи. Турция в августе 2025 года планировала завершение строительства завода по производству беспилотников в Украине.

Турция сейчас окружена многими другими конфликтами – Израиль-Палестина, Израиль-Иран, Сирия. Поэтому желание достичь хоть какой-то стабилизации, в частности в Черном море, вполне понятно

Посол объясняет, что ситуация осложняется ролью Турции в НАТО и позицией санкций, но страна, несмотря на это, сохраняет нейтралитет в переговорах и создает условия для диалога.

Второй причиной является почетность посреднической роли, позволяющая улучшить имидж страны на международной арене. Турция — страна амбициозная, утверждает посол, и имеет возможности для роли посредника. Это позволяет укрепить авторитет и получить определенные бонусы. Нариман Джелял пообщался с участниками переговоров и подчеркнули, что Турция сработала профессионально, создав нейтральную площадку и демонстрирует готовность и дальше углубляться в переговоры.

Пока мир наблюдает за войной в центре Европы, Турция не просто смотрит – она активно действует

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