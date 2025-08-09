Прекращение огня и "обмен территориями": Трамп наделал новых "гениальных" заявлений об Украине

Трамп заявил, что Украине придется "уступить территории", а Путин, мол, "хочет мира"

Президент США Дональд Трамп выступил после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и наделал очередные "гениальные" заявления о войне Украины и России. Среди них — перлы о том, что российский правитель Владимир Путин "хочет мира", и заявление, что Украину и Россию ждет "обмен территориями".

"Телеграф" собрал главные заявления Трампа по поводу войны в Украине и России, которые он сделал во время прессбрифинга 8 августа.

О встрече с Путиным

Встреча Трампа и Путина состоится "в популярном месте". Трамп пообещал объявить о месте встречи в ближайшее время и пожаловался — мол, встретились бы гораздо раньше, но приходится принимать меры безопасности.

"Начнем с России, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали" Президент США Дональд Трамп

Про "обмен территориями"

Трамп заявил, что возможный план мирного соглашения между Украиной и Россией предполагает "обмен территориями". По его словам, Украина сможет вернуть часть территорий, но некоторые земли придется отдать россиянам. Трамп добавил, что "взаимные уступки" в вопросе территорий — сложный процесс, но он будет "выгоден" для обеих сторон.

"Вы смотрите на территорию, за которую шла борьба три с половиной года, и, знаете, многие россияне погибли, многие украинцы погибли. Поэтому мы смотрим на это, но на самом деле мы пытаемся некоторые территории вернуть и некоторые — обменять. Это сложно. На самом деле это не просто. Это очень сложно, но мы собираемся некоторые территории вернуть. Мы собираемся произвести некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон" Президент США Дональд Трамп

При этом Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, мол, "должен быть готов кое-что подписать", если он действительно хочет, чтобы война была закончена. При этом президент США признал, что окончательные решения зависят от переговоров между сторонами и политической воли в Киеве и в Кремле.

"Мировая война" и другие анекдоты

Также Трамп сделал странное заявление о том, что война в Украине могла бы стать "мировой войной". Но американский президент "героически остановил" боевые действия (которые еще очень далеки от остановки, — прим. ред.). Главным вопросом сейчас остается то, когда война в Украине прекратится

"Если бы мы не вмешались, могла быть мировая война. Украина и Россия закончили бы мировой войной. Я остановил это" Президент США Дональд Трамп

Также Трамп заявил, что российскому правителю очень понравился ценитель российской пропаганды, спецпредставитель Стив Виткофф, недавно катавшийся в Кремль с очередным визитом. Еще один его эпический перл – заявление о том, что Путин якобы очень хочет мира.

"Европейские лидеры, Путин и Зеленский — все хотят видеть мир" Президент США Дональд Трамп

Напомним, возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может обернуться рисками именно для Украины, а не для России. Эксперты предупреждают, что вместо усиления давления на Кремль переговоры могут сместить фокус на уступки со стороны Киева.

Ранее руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявил, что Трамп хочет договориться с Владимиром Путиным о прекращении боевых действий в Украине, но ему так же неважно, что наша страна от этого потеряет. Дело в том, что президент США безумно хочет получить Нобелевскую премию мира.