Политолог предупредил о риске давления на Украину после возможной встречи Трампа и Путина

В случае территориальных уступок диктаторская политика РФ на оккупированных территориях только усилится

Возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может обернуться рисками именно для Украины, а не для России. Эксперты предупреждают, что вместо усиления давления на Кремль переговоры могут сместить фокус на уступки со стороны Киева.

Как заявил "Телеграфу" заведующий кафедрой международных отношений НаУКМА Максим Яковлев, главный риск заключается в том, что Вашингтон может согласиться на компромиссы за счёт украинских интересов. По его словам, даже проукраинская риторика Трампа и его разочарование Путиным не гарантируют, что условия будут выгодны Киеву.

Политолог считает, что идею встречи с Путиным Трамп вынашивал давно, а визит Уиткоффа в Москву был инициативой Кремля, который хотел "улестить" американского лидера.

"В определённой степени у Трампа есть пиетет или восхищение фигурой Путина. Плохо, что туда не приглашён третьим Зеленский — наш президент пока выпадает", — отметил он.

По оценке Яковлева, результатом переговоров может стать давление на Украину по вопросу территориальных уступок.

"Неважно, на какой срок — 5, 10 или 90 лет. Сам факт откладывания вопроса даст России карт-бланш на уничтожение всего украинского, запрет языка и замену населения. Это нельзя допустить", — подчеркнул политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 7 августа, Владимир Путин заявил, что не возражает против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но лишь при определённых условиях. По его словам, для таких переговоров необходимо предварительно создать соответствующие предпосылки.