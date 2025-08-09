Припинення вогню та "обмін територіями": Трамп наробив нових "геніальних" заяв про Україну

Трамп заявив, що Україні доведеться "поступитися територіями", а Путін, мовляв, "хоче миру"

Президент США Дональд Трамп виступив після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном та наробив чергових "геніальних" заяв щодо війни України та Росії. Серед них — перли про те, що російський правитель Володимир Путін "хоче миру", та заява, що Україну та Росію чекає "обмін територіями".

"Телеграф" зібрав головні перли Трампа щодо війни в Україні та Росії, які він зробив під час пресбрифінгу 8 серпня.

Про зустріч з Путіним

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться "у популярному місці". Трамп пообіцяв оголосити про місце зустрічі найближчим часом та пожалівся — мовляв, зустрілися б набагато раніше, але доводиться вживати заходів безпеки.

"Почнемо з Росії, і ми оголосимо місце зустрічі. Я думаю, що це місце буде дуже популярним з багатьох причин. Але ми оголосимо про це трохи пізніше. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили" Президент США Дональд Трамп

Про "обмін територіями"

Трамп заявив, що можливий план мирної угоди між Україною та Росією передбачає "обмін територіями". За його словами, Україна зможе повернути частину територій, але деякі землі доведеться віддати росіянам. Трамп додав, що "взаємні поступки" у питанні територій — складний процес, але він буде "вигідний" для обох сторін.

"Ви дивитеся на територію, за яку йшла боротьба три з половиною роки, і, знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми дивимося на це, але насправді ми намагаємось деякі території повернути та деякі — обміняти. Це складно. Насправді це не просто. Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін" Президент США Дональд Трамп

При цьому Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський, мовляв, "має бути готовий дещо підписати", якщо він справді хоче, щоб війна була закінчена. При цьому президент США визнав, що остаточні рішення залежать від переговорів між сторонами та політичної волі в Києві та Кремлі.

"Світова війна" та інші анекдоти

Також Трамп зробив дивну заяву про те, що війна в Україні, мовляв, могла б стати "світовою війною". Але американський президент "героїчно зупинив" бойові дії (які ще дуже далекі від зупинки, — прим. ред.). Головним питанням зараз залишається те, коли війна в Україні припиниться

"Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна. Україна та Росія закінчили б світовою війною. Я зупинив це" Президент США Дональд Трамп

Також Трамп заявив, що російському правителю дуже сподобався поціновувач російської пропаганди, спецпредставник Стів Віткофф, який нещодавно катався до Кремля з черговим візитом. Ще один його епічний перл — заява про те, що Путін нібито дуже хоче миру.

"Європейські лідери, Путін і Зеленський — усі хочуть бачити мир" Президент США Дональд Трамп

Нагадаємо, можлива зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може обернутися ризиками саме для України, а не для Росії. Експерти попереджають, що замість посилення тиску на Кремль переговори можуть змістити фокус на поступки з боку Києва.

Раніше керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив, що Трамп хоче домовитися з Володимиром Путіним про припинення бойових дій в Україні, але йому так само не має значення, що наша країна від цього втратить. Річ у тім, що президент США шалено хоче отримати Нобелівську премію миру.