Путин стремится к встрече с Трампом совсем не для разговоров об Украине

Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал странное поведение Путина 8 августа — в день, когда подходит к концу ультиматум Дональда Трампа

На фоне этой шумихи вокруг Путина и Трампа – когда встретятся, где, как, о чем имеют шанс договориться – уже пошли хайповые вбросы. В частности, "Война закончится 1 октября" — и какие-то довольно запутанные расчеты и объяснения, основанные на том, что Трамп даст еще 50 дней от 8 августа или еще с какого-то момента…

Плюс сегодня, в "день дедлайна", Путин вдруг буквально разразился звонками: Си, Моди, последним центральноазиатским союзникам из Казахстана и Узбекистана, Лукашенко… Говорили вроде ни о чем: официально Путин почти отчитывался о разговоре с Уиткоффом.

Но эти звонки должны все же иметь какую-нибудь логику. Возможно, реально что-то намечается, Путин отважился на какое-то конкретное масштабное решение. А возможно сугубо для создания впечатления, будто Путин на что-то готов – чтобы еще раз замылить глаза Трампу и выторговать еще 30-50 дней.

В конце концов главная задача Путина неизменна: чтобы Трамп оставался с ним на связи, а не плюнул и отодвинул подальше. Путин ведь все еще надеется, что Трамп является его единомышленником в борьбе за переустройство мира, в насаждении новой глобальной системы они должны быть вместе!.. Именно поэтому Путин не хочет терять возможность совместных решений и действий.

И Путин, конечно, стремится к встрече. Не в "тройственном формате", а один на один с Трампом. Конечно, совсем не для разговоров о судьбе Украины. Хотя, конечно, в таком случае придется взять на себя какие-то обязательства хотя бы по прекращению огня на время. А уж на каких условиях будут эти договоренности о временном перемирии и как надолго его запланирует Путин – это уже другой вопрос.

С другой стороны, достаточно интересная реплика из отчета Китая о разговоре Си с Путиным: "Си отметил, что простых решений сложных вопросов не существует, КНР будет продолжать способствовать миру и переговорам". Вполне возможно, что в переводе с китайского дипломатического это означает, что война будет продолжаться еще долго — "будут искать сложные решения сложных вопросов". И Китай будет контролировать процесс (именно так можно трактовать "продолжать содействие миру и переговорам" на фоне активного отрицания военных поставок Кремлю).

Поэтому более реалистичными следует, пожалуй, считать действия европейских лидеров, открыто готовящихся к еще 2-3 годам войны в Украине.

Источник: пост Алексея Голобуцкого в Facebook.