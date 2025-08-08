У Трампа уточнили, когда будет его встреча с Путиным

Россияне передали США список требований

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться совсем скоро, а точнее к концу следующей недели. В настоящее время среди возможных вариантов места проведения рассматривается несколько стран.

Об этом высокопоставленный представитель Белого дома сообщил в издании Sky News. Дальнейшие детали и логистика еще не определены и могут изменяться, но среди возможных вариантов есть ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

По данным издания, также непонятна остается точная дата происшествия, а также участие украинского президента Владимира Зеленского в таких переговорах.

Источник сообщил, что россияне передали США перечень требований потенциального прекращения огня, и Вашингтон сейчас пытается получить согласие от украинцев и европейских союзников.

"Со своей стороны, украинцы давно заявляют, что не уступят ни одну территорию, которую Россия незаконно аннексировала", — добавляют в публикации.

Разговоры о встрече Трампа с Путиным — что известно

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что во время разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

После этого, по данным собеседников NYT, может состояться трехсторонний саммит в формате "Трамп-Зеленский-Путин".

7 августа помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшие дни. Он также уверял, что место для встречи уже определили.

Ранее "Телеграф" писал, почему Трамп не должен говорить с Путиным за Украину.