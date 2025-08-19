Стало известно, где встретятся Зеленский и Путин: какой из стран ЕС дружба с Кремлем важнее принципов

Путин не боится лететь в эту страну

Будапешт, вероятно, станет местом встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По информации европейских дипломатов, венгерская столица рассматривается как основополагающий вариант для проведения переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что саммит планируется в ближайшие две недели. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника в европейской делегации, именно Путин предложил последовательность переговоров — сначала его встречу с Зеленским, а затем трехсторонний саммит. Американский президент Дональд Трамп сообщил о начале подготовки встречи после телефонного разговора с российским диктатором.

Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, чиновник администрации США заявил о возможности проведения переговоров в Будапеште. Эта встреча может стать первой личной встречей Зеленского и Путина с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Почему Путин может не бояться поездки в Венгрию

Как известно, Международный уголовный суд 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях. Страны-члены МКС имеют юридическое обязательство выполнить это решение при появлении Путина на их территориях. Однако Венгрия 29 апреля 2025 г. вышла из Международного уголовного суда, что делает ее привлекательным местом для российского диктатора.

Объявление о выходе произошло через несколько часов после прибытия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт, на которого также действует ордер МКС. К слову, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал МКС "политизированным институтом, потерявшим свою беспристрастность и авторитет".

Впрочем, выход Венгрии из МКС вступит в силу через год после официального уведомления ООН, но уже сейчас создает политическую основу для отказа от выполнения ордера.

К слову, ранее "Телеграф писал, удастся ли задержать Путина по ордеру МКС. Мы рассказывали, что это возможно при трех вариантах. А в Международном уголовном суде подчеркнули, что иммунитет Путина как президента не освобождает от ответственности за военные преступления.

Эксперт сомневается в выборе Будапешта

Тем не менее кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических студий Киевского авиационного института, политолог Егор Брайлян специально для "Телеграфа" в материале "Геополитический квест: в каком городе пересекутся дороги Зеленского, Путина и Трампа" рассказал, что считает маловероятным проведение переговоров именно в Будапеште. По его мнению, на это не согласится Зеленский, а вероятно и Трамп, поскольку это может выглядеть как уступка авторитарному режиму Орбана.

Егор Брайлян

Эксперт отметил, что в отношениях Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана нет "медового месяца", поскольку Орбан одновременно пытается играть и с Китаем. Это усложняет ситуацию для венгерского лидера накануне выборов.

"Зная любовь россиян к символизму, я бы выбирал между Хельсинки и Римом. Хельсинки, потому что там 50 лет назад был подписан заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе", — пояснил Брайлян. По его словам, Рим также имеет символическое значение, особенно после недавних контактов Зеленского с Ватиканом.

Политолог предполагает, что Женева также может стать местом предварительной двусторонней встречи между россиянами и американцами, в то время как трехсторонний саммит может состояться в одной из столиц, имеющих историческое значение для европейской дипломатии.

Возможные маршруты Путина в Венгрию

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта (Сlaude.ai), какими маршрутами Путин может добраться до Будапешта. В случае окончательного выбора венгерской столицы в качестве места переговоров российский диктатор столкнется с серьезными логистическими вызовами. Кратчайший маршрут из Москвы через Беларусь, Польшу и Словакию становится проблематичным, поскольку обе последние страны являются активными членами МКС.

Самый простой, но нереальный для Путина наземный маршрут из Москвы в Будапешт.

Варшава и Братислава не раз заявляли о готовности выполнять решения международных судов. Полет через Украину остается невозможным из-за активных боевых действий и закрытого воздушного пространства.

Маршруты, по которым Путин может добраться до Венгрии по версии Сlaude.ai

Самый безопасный для Путина маршрут в Будапешт

Альтернативные маршруты могут включать обход через Турцию или другие нейтральные, или лояльные к РФ страны, что значительно продлит путешествие. Не исключено, что Путин может воспользоваться специальным дипломатическим коридором, хотя юридические основания для такого шага остаются сомнительными.

